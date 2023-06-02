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Spor
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Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

2023-06-02 01:24:59
Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Süper Lig'de bu sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Ligin 36. haftasında bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertliler, 23. kez kupaya uzandı. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Aslan, yeni sezonun hazırlıklarına da ara vermeden başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı transferlere yine devam etmek istiyor.

#1
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Ligde bir yandan gelecek sezonun çalışmalarını yapan Aslan, bir yandan da Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Pazar günü oynanacak derbi maçta Süper Lig kupasını kaldıracak olan sarı-kırmızılı ekip, derbi maçını da kazanmak istiyor.

#3
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Sezonun sona ermesiyle birlikte kısa bir tatile girecek olan Galatasaray, daha sonra ise Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına hazırlanacak.

#4
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Devler Ligi arenasına adım atmak isteyen yönetim, yapılacak transferleri de yetiştirmenin peşinde.

#5
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Galatasaray, gelecek sezonda da bu sezon olduğu gibi yıldız transferleriyle adından söz ettirmek istiyor.

#6
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Sarı-kırmızılı ekibin listesindeki önemli oyuncular arasında Angelino, Ziyech, Pulisic ve Aubameyang gibi isimler var.

#7
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Takvim'e göre; Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi olan N'Golo Kante'nin Chelsea'deki sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.

#8
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Galatasaray, 32 yaşındaki yıldız oyuncu için girişimlerine başladı ve Kante'yi kadrosuna katarak taraftarlarına şampiyonluğun yanında bir hediye daha verecek.

#9
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Fransız yıldızın, Premier Lig ekibinden ayrılma ihtimaline kesin gözüyle bakılırken Kante'nin transfer sürecinde farklı bir maceraya atılacağı da belirtiliyor.

#10
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Ancak Kante'nin, 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tercih edeceği ifade ediliyor.

#11
Foto - Galatasaray'dan müthiş hamle! Dudak uçuklattı: Şampiyonluk hediyesi...

Kante, profesyonel kariyerinde çıktığı 431 maçta 24 gol atarken 29 asist katkısında bulundu. Fransız yıldız, ülkesinin formasını ise toplamda 53 kez sırtına geçirdi.

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