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Spor
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Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

2024-06-25 08:28:13
Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom'un PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi devlerin de istediği yıldız isim için 18 milyon Euro önerdiğini iddia edildi. İşte yılın transfer hamlesine dair tüm detaylar...

#1
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Geride bıraktığımız sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kazanarak taraftarına çifte kupa sevinci yaşatan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.

#3
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

#4
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

#5
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

#6
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon Euro yıllık ücret ve 3 milyon Euro imza parası alacağı belirtildi.

#7
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

#8
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

CARDOSO BOBMASI İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Real Betis forması giyen Johnny Cardoso'yu gündemine aldığı öne sürdü.

#9
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

18 MİLYON EURO ÖNERİLDİ Diario de Sevilla'da yer alan habere göre; Cimbom, İtalyan asıllı ABD'li futbolcu için 18 milyon Euro teklif etti.

#10
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Real Betis'in ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25-30 milyon Euro civarında bir teklif istediği belirtildi.

#11
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

DÜNYA DEVLERİ DE PEŞİNDE Haberde Cardoso ile Galatasaray'ın yanı sıra PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin ilgilendiği de kaydedildi.

#12
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

GELİRSE REKOR KIRACAK Galatasaray'ın 18 milyon Euro önerdiği Johnny Cardoso, sarı-kırmızılı takıma transfer olması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.

#13
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Galatasaray'da en yüksek bonservis ödenen oyuncu unvanı, 2000/01 sezonunda Porto'dan 17.05 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mario Jardel'de bulunuyor.

#14
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Johnny Cardoso, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 19 maça çıktı. İtalyan asıllı ABD'li futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

#15
Foto - Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...

Cardoso'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 1.86 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro. (Fotomaç)

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