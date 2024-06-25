2024-06-25 08:28:13 Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom'un PSG, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi devlerin de istediği yıldız isim için 18 milyon Euro önerdiğini iddia edildi. İşte yılın transfer hamlesine dair tüm detaylar...