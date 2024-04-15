2024-04-15 22:02:10 Galatasaray'dan gol şovu
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'lık skorla yendi.
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'lık skorla yendi.
Alanyaspor ile Galatasaray, Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz ile 61. dakikada Hakim Ziyech ve 81. dakikada Icardi kaydetti.
Alanyaspor'da 64. dakikada Leroy Fer, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'de 20 maçtır kaybetmeyen Galatasaray puanını 87'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta Pendikspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
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