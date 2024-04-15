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Spor
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Galatasaray'dan gol şovu

2024-04-15 22:02:10
Galatasaray'dan gol şovu

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'lık skorla yendi.

#1
Foto - Galatasaray'dan gol şovu

Alanyaspor ile Galatasaray, Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü.

#2
Foto - Galatasaray'dan gol şovu

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz ile 61. dakikada Hakim Ziyech ve 81. dakikada Icardi kaydetti.

#3
Foto - Galatasaray'dan gol şovu

Alanyaspor'da 64. dakikada Leroy Fer, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

#4
Foto - Galatasaray'dan gol şovu

Süper Lig'de 20 maçtır kaybetmeyen Galatasaray puanını 87'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

#5
Foto - Galatasaray'dan gol şovu

Galatasaray gelecek hafta Pendikspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

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