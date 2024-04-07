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Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…
Spor
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Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

2024-04-07 14:20:13
Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar zirve için ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışıyor. Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan Galatasaray, Devler Ligi için de transfer çalışmalarına başladı. Bunun için Cimbom, dünya yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Galatasaray, bu sezon şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

#2
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Sarı-kırmızılı ekip geçen seneki gibi bir daha zirvede yer almak istiyor.

#3
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Bunun için Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında bulunuyor.

#4
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.

#5
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Ligin 31. haftasından Fenerbahçe ile Galatasaray galibiyetle ayrıldı.

#6
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Sarı-lacivertliler Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.

#7
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Bu mücadeleyi Cimbom 1-0 kazandı.

#8
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe 82, Galatasaray 84 puana yükseldi.

#9
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

#10
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Bu kapsamda harekete geçen sarı-kırmızılı ekip orta sahaya net bir takviye yapmak istiyor.

#11
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Burada ise Sparta Prag ile karşılaşan toplam 6-4'lük skorla turnuvaya veda etti.

#12
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Cimbom'da Okan Buruk, Torreira'nın yanına liderlik yapacak bir orta saha istiyor.

#13
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Buruk'un isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı.

#14
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon sonunu şampiyon tamamlaması halinde İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek.

#15
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Sarı-kırmızılı ekip dünya yıldızı ile daha önce temas kurmuştu ama transferi gerçekleştirememişti.

#16
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Şimdi ise Cimbom yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor.

#17
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Sezon başında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay'ın burada mutsuz olduğu belirtilmişti.

#18
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

#19
Foto - Galatasaray’dan flaş hamle: Duyan şaştı kaldı: Bu kararı aldılar: Dünya yıldızı geliyor…

Bu sezon 43 maça çıkan yıldız oyuncu bu müsabakalarda 5 gol ve 10 asist yaptı.

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