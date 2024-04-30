2024-04-30 09:53:02 Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezonu şampiyon tamamlamak için mücadele ediyor. Gelecek sezon Devler Ligi'nde sahne almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, orada ise kendine yüksek hedef koyuyor. Bu büyük başarıları elde etmek isteyen Cimbom, Almanlar yaşayan efsanelerinden birini kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)