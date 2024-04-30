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Spor
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Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

2024-04-30 09:53:02
Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezonu şampiyon tamamlamak için mücadele ediyor. Gelecek sezon Devler Ligi'nde sahne almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, orada ise kendine yüksek hedef koyuyor. Bu büyük başarıları elde etmek isteyen Cimbom, Almanlar yaşayan efsanelerinden birini kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor.

#2
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, ligde son olarak 34. haftada Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.

#3
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Cimbom bu mücadeleyi 3-0 kazanarak 93 puana yükseldi.

#4
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

#5
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Sarı-kırmızılı ekibin arkasında ise 89 puanla Fenerbahçe yer alıyor.

#6
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Cimbom, Adana'da aldığı galibiyetle üst üste 15. maçını kazanarak lig rekorunu kırdı.

#7
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirmiş oldu.

#8
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Galibiyetin mimarlarından olan Fernando Muslera, Süper Lig'de 17. kez kalesinde gol görmedi.

#9
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Uruguaylı kaleci kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.

#10
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.

#11
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Ayrıca Cimbom bu sezon, Şampiyonlar ile Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

#12
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Devler Ligi A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Aslan, grubu 3. olarak bitirdi.

#13
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Avrupa Ligi'nde ise play-off'ta Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray, toplam 6-4'lük skorla bu turnuvaya veda etti.

#14
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki Avrupa macerasından sonra, gelecek sezona flaş transferlerle girmek istiyor.

#15
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Cimbom öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp minimum çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

#16
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip gündemine flaş bir ismi aldı.

#17
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Galatasaray, gelecek sezonki büyük hedeflerinin mimarlarından olacağını düşündüğü Thomas Müller'i gündemine aldı.

#18
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa devi Bayern Münih'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

#19
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Alman yıldızın takıma katılması için transfer planı yapıldı.

#20
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Galatasaray, büyük bir gizlilikle Müller'in transfer planını yürütüyor.

#21
Foto - Galatasaray’dan çok konuşulacak karar! Böyle bir şey gerçekten olur mu gerçekten! Bir Alman harikası geliyor

Dünya yıldızının güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. A Spor'a göre; Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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