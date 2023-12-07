Galatasaray’dan bir bomba daha geliyor! O tarihi beklesinler: Mehmet Büyükekşi için flaş karar…

Sayın Başkanımız, kapalı divan toplantısında bu konuyla ilgili vekalet vermediklerini iletti. Öyle değil mi sayın başkanım? Doğru. Fenerbahçe de aynı şeyleri söylüyor. Bizim kulübümüz bir başvuruda bulundu yazılı olarak değil mi başkanım? (Dursun Özbek, kafasıyla Sedat Doğan'ı onayladı) Şimdi Mehmet Büyükekşi denilen arkadaş, bunların da yapılmadığını ifade ediyor. Bu, ülkeyi korumakla alakalı bir şeydir. Bir ülkeyi korumak, vatanın sınırlarını askerle korumakla ilgili değildir sadece. O vatanı niye koruyorsunuz? Üstünde gelişmek için koruyorsunuz. Bir ülkenin fabrikalarını koruyoruz. Vatandaşının canını, doktorunu, hastanesini koruyorsunuz. Ormanlarını koruyorsunuz. Bu 100. yılın Süper Kupası, 100. yılın bu maçını niye korumayacaksınız. Bunu herkesin çok iyi düşünmesi lazım. Galatasaray, bu maçı ya burada oynar ya burada oynar. Bunun başka bir yolu yoktur. Aynı şey ben inanıyorum ki rakibimiz Fenerbahçe için de geçerlidir. Yönetimler arasında kalp kırıklıkları olabilir. Başkanları, yöneticileriyle ilgili rezervleri olabilir. Milli bir konuda herkes kırmızı beyazdır. Onlar da öyle, biz de öyleyiz. Beşiktaş da, Trabzonspor da, Bursaspor da, her kulüp de aynı şekilde. O yüzden başkanım, hukuksuz olan bu işlem karşısında tüm millet arkanızda. Emrinize amadeyiz. Gerekiyorsa hukuken gerekiyorsa sosyal olarak arkanızdayız. Gereğini yapmanızı istirham ediyoruz.