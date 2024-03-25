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Spor
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Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

2024-03-25 12:02:54
Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu yıldızlarla donatan Cimbom'da ayrılık rüzgarları esiyor. Takımın savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson'un yeni adresi belli oluyor. Danimarkalı yıldız için dünya devi Galatasaray ile masaya oturdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son maçında Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu golle 4-3 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

#2
Foto - Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

Sarı kırmızılılar lige verilen 2 haftalık milli arada transfer çalışmalarına yoğunlaşırken, takımdaki yıldızlara da teklifler gelmeye devam ediyor.

#3
Foto - Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

Galatasaray yönetimi; hem gidecek hem de kalacak futbolcularla ilgili yoğun bir çalışma başlattı.Galatasaraylı idareciler ilk olarak yeni sezon planlaması için teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

#4
Foto - Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

İki taraf arasında önemli bir toplantı yapılırken, yeni sezon transferleri için fikir alışverişinde bulunuldu ve gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

#5
Foto - Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla göz dolduran Victor Nelsson, transferde gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor.

#6
Foto - Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

Sarı-kırmızılı takımda sezon başında gözden düşse de hırs yaparak formasını geri alan Victor Nelsson'u Napoli kadrosuna katmakta kararlı.

#7
Foto - Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

İtalya'nın son şampiyonu, daha önce de istediği Danimarkalı stopere bir kez daha talip oldu.

#8
Foto - Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek

A Spor'un derlemesine göre; Tutto Mercato'da yer alan haberde, iki kulübün şimdiden pazarlıklara başladığı belirtildi. Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Napoli'nin bu rakamı ödemeye sıcak baktığı belirtildi.

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