2024-03-25 12:02:54 Galatasaray'da zoraki birliktelik sona eriyor! Tamı tamına 25 milyon euro! Müthiş rakama elveda diyecek
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu yıldızlarla donatan Cimbom'da ayrılık rüzgarları esiyor. Takımın savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson'un yeni adresi belli oluyor. Danimarkalı yıldız için dünya devi Galatasaray ile masaya oturdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...