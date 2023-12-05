2023-12-05 12:30:19 Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?
Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim devre arasında önemli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Yaklaşık 1 ay önce transfer listesini belirleyen Cimbom'un, sürpriz bir futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların eski yıldızını kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)