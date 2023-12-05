  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İklim değişikliği etkilerini arttırdı! Dünyada sıcaklığın haritası

Türkiye'de yeni mantar türü keşfedildi

Merkez Bankası flaş gelişmeyi tüm Türkiye ile paylaştı! Bedelsiz doğalgaz kullanım sınırı aşıldı, bu yüzden...

Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Seçil Erzan'ı şoke eden telefon görüşmesi! Kayıtlar ortaya döküldü

Yağışlar Trakya için can suyu oldu

Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Tonlarcası dere yatağına döküldü... Yok böyle vicdansızlık!

Dünya devi firmadan büyük kıyım! Toplu işten çıkarma yapacak! Neredeyse adam kalmayacak: İlan etti…

Ersan Şen 'yazın oraya' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı! Bu rakam seçimlerde muhalefetin işini zorlaştırır
Spor
34
Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

2023-12-05 12:30:19
Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim devre arasında önemli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Yaklaşık 1 ay önce transfer listesini belirleyen Cimbom'un, sürpriz bir futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların eski yıldızını kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Sarı kırmızılılar devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Cimbom'un ara transferde en az 3 takviye yapması bekleniyor.

#4
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Teknik Direktör Okan Buruk'un da minimum 3 transfer talebi olduğu kaydedildi.

#5
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Yaklaşık 1 ay önce transfer görüşmelerine başlayan sarı kırmızılı idareciler, bazı futbolcular için önemli mesafe kat etti.

#6
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Savunma, orta saha ve kanat bölgesine transfer yapmayı planlayan yönetim, her zaman olduğu gibi kalibresi yüksek oyunculara yönelme kararı almıştı.

#7
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Özellikle Erden Timur'un ara transferde maksimum katkı verecek futbolcuları listesine aldığı kaydedildi.

#8
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Ocak ayında transferde hata yapmak istemeyen Cimbom, kadrosuna katacağı futbolcularda tam isabet sağlamayı planlıyor.

#9
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle hazır oyuncu istediği ifade edildi.

#10
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Başarılı hoca, ocak ayında yapılacak takviyelerin takıma dahil olduktan sonra direkt olarak oynayacak profilde olmasını istiyor.

#11
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Transfer çalışmalarını bu talep üzerine kuran yönetimin ise hedeflediği yıldızlardan biri ortaya çıktı.

#12
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Galatasaray'ın sürpriz bir isim için devreye girdiği kaydedildi.

#13
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Sarı kırmızılıların 2016 yılında takımda bulunan eski futbolcusunu geri getirmek istediği iddia edildi.

#14
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

#15
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Galatasaray Yönetimi'nin bu transfer için tüm şartları zorladığı belirtildi.

#16
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Ancak sarı kırmızılıların bu transferi gerçekleştirmesi için önünde bir engel bulunuyor.

#17
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

O engel ise Angelino.

#18
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Aslan, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol oyuncuyu ocak ayında göndermek istiyor.

#19
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Yönetim eğer Angelino ile yollarını ayırırsa eski yıldızını kadrosuna katacak.

#20
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

G.SARAY'DAN ALEX TELLES BOMBASI!

#21
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

A Spor'a göre; Galatasaray'ın, Al-Nassr forması giyen Alex Telles'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

#22
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Sarı kırmızılıların sol bekte yaşanan problemi eski yıldızıyla doldurmayı planladığı vurgulandı.

#23
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Brezilyalı oyuncunun ise yeniden Türkiye'ye dönmek ve sarı kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.

#24
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Ancak Arabistan'da düzenli olarak forma giyen Telles transferinin kolay olmayacağı bildirildi.

#25
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Al-Nassr, takım için önemli bir futbolcu olan Alex Telles'i kolay kolay bırakmak istemiyor.

#26
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Ancak Galatasaray'ın transfer için büyük uğraş verdiği ve Sambacı sol beki kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

#27
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Hatta sarı kırmızılıların Telles'i 6 aylığına kiralamak için 2.5-3 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkardığı vurgulandı.

#28
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Transferin 1-2 hafta içinde netleşeceği ve Telles'in kaderinin belli olacağı aktarıldı.

#29
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

30 yaşındaki futbolcu 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu.

#30
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Telles 2016 yılında ise 7.3 milyon Euro bonservis ücretine Porto'ya transfer olmuştu.

#31
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Bu sezon 14 maça çıkan Telles, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

#32
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Brezilyalı sol bek kariyerinde Manchester United, Sevilla, Gremio ve Juventude gibi ekiplerde de boy göstermişti.

#33
Foto - Galatasaray'da konuşulan o yıldız ortaya çıktı! İşte telaffuz edilen o bomba isim... Geri mi geliyor?

Sezon başında Manchester United'dan Al-Nassr'a transfer olan Alex Telles için 4.6 milyon Euro ödenmişti.

CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'de istifa
Gündem

CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'de istifa

İyi Parti'nin CHP lideri Özgür Özel’in ‘işbirliği’ teklifini reddetme kararı sonrası parti içinden ilk istifa geldi. İyi Parti eski Antalya ..
ABD'ye çalışan istihbaratçılar enselendi
Dünya

ABD'ye çalışan istihbaratçılar enselendi

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinden (CNI) iki çalışanın ABD'ye gizli belge kaçırdığına ilişkin id..
Bakü’de ilk kez SPECA ülkeleri zirvesi gerçekleşti! Dev ülkelerin liderleri orada! Detaylar belli oldu
Dünya

Bakü’de ilk kez SPECA ülkeleri zirvesi gerçekleşti! Dev ülkelerin liderleri orada! Detaylar belli oldu

Bakü’de ilk kez SPECA ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir zirve düzenlendi. Orta Asya ülkeleri için tasarlanmış özel bir Birleşmiş Millet..
Görüntüsü olmasa kimse böyle bir kazaya inanamaz!
Sosyal Medya

Görüntüsü olmasa kimse böyle bir kazaya inanamaz!

Sosyal medyada viral olan bir kazanın görüntüsünü izleyenler hayrete düştü.
Zekeriya Yapıcıoğlu neden Türkiye gündemine ilişkin konuşmuyor?
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu neden Türkiye gündemine ilişkin konuşmuyor?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmasında neden Türkiye gündemini değerlendirmediğini anlattı..
Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat! Yüzde 2,22 değer kaybetti diyerek ilan ettiler
Ekonomi

Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş! Elinde gram altını olanlar dikkat! Yüzde 2,22 değer kaybetti diyerek ilan ettiler

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü açıklamaları ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23