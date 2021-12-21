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Spor
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Galatasaray'da çöküş devam ediyor

2021-12-21 22:22:50
Galatasaray'da çöküş devam ediyor

Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0'lık skorla yenildi.

#1
Foto - Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'ın kiralık oyuncusu kazandırdı.

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'ın kiralık oyuncusu kazandırdı.

#2
Foto - Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün attı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün attı.

#3
Foto - İstanbul takımlarına karşı 29 maç sonra Süper Lig'de kazanan Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti.

İstanbul takımlarına karşı 29 maç sonra Süper Lig'de kazanan Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti.

#4
Foto - Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray, 24 puanda kaldı. Adana Demirspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak.

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray, 24 puanda kaldı. Adana Demirspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak.

#5
Foto - Galatasaray ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Galatasaray ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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