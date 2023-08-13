Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Süper Lig'e Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Olimpija Ljubljana rövanş maçında hata yapmak istemiyor. Bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Milot Rashica için yapılan teklif henüz kabul görmedi. Kosovalı oyuncu Galatasaray'a transfer olmak isterken, Norwich City ile henüz ortak bir noktada buluşulamadı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da 2 yıldız isim birden takımdan ayrılacak. Bu oyunculardan biri İngiltere'ye diğeri ise İtalya'ya transfer olacak.