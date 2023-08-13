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Spor
13
Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

2023-08-13 18:11:28
Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Süper Lig'e Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Olimpija Ljubljana rövanş maçında hata yapmak istemiyor. Bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Milot Rashica için yapılan teklif henüz kabul görmedi. Kosovalı oyuncu Galatasaray'a transfer olmak isterken, Norwich City ile henüz ortak bir noktada buluşulamadı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da 2 yıldız isim birden takımdan ayrılacak. Bu oyunculardan biri İngiltere'ye diğeri ise İtalya'ya transfer olacak.

#1
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

#2
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Kiralık oynadığı geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan Milot Rashica'nın bonservisini almak isteyen Galatasaray, Norwich City ile pazarlıklarını sürdürüyordu.

#3
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

İngilizler, 10 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'ya düştü. Sarı-kırmızılı yönetim ise 7.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve bu parayı 2 yıl taksitle ödemeyi planlıyordu.

#4
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Norwich City ile Galatasaray, Rashica transferinde henüz ortak bir noktada buluşamadı ancak Kosovalı futbolcu, Galatasaray'a gitmek için ısrar ediyordu.

#5
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Transferinde kolaylık sağlanması için kulübüne, "Ben Galatasaray'la anlaştım gitmek istiyorum" resti çeken 27 yaşındaki sağ kanat, cumartesi takımının Southampton ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

#6
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'da iki ayrılık birden yaşanacak...

#7
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı.

#8
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı 3 milyon euro kiralama teklifi artı 27 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini kabul etti.

#9
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Haberde; yıldız oyuncunun Aston Villa'dan yıllık yaklaşık 3 milyon euro maaş alacağı belirtilirken, Zaniolo'ya Zenit tarafından daha yüksek maaş önerildiği ancak İtalyan yıldızın; Rusya'da futbol oynamak istememesi, Unai Emery ile çalışmaya sıcak bakması ve Premier Lig'de oynama isteği sebebiyle tercihini Aston Villa'dan yana yaptığı belirtildi.

#10
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Zaniolo sonrası Galatasaray'da geçen sezon Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, yine İtalyan ekibine transfer oluyor. Di Marzio'nun haberine göre, Pisa'nın Rumen futbolcuyu kadrosuna katmasının yakın olduğu belirtildi.

#11
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

İtalyan ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı, Rumen futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.

#12
Foto - Galatasaray'da birden fazla ayrılık kapıda! İngiltere ile İtalya'ya gidiyor...

Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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