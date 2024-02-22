Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen ve sezon sonunda taraftarlarını mutlu etmeyi hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yönetimin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)