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Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

2024-02-22 11:52:29
Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen ve sezon sonunda taraftarlarını mutlu etmeyi hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yönetimin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olarak taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.

#2
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Sarı kırmızılılar özellikle ligde Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içinde. Cimbom 26 hafta sonunda 69 puanla ligde ilk sırada yer alıyor.

#3
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Ligin lideri Galatasaray 26 haftada 22 galibiyet elde etti.

#4
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Aslan 22 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı.

#5
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

26 karşılaşmada 55 gol atan Okan Buruk'un öğrencileri, 14 de gol yedi.

#6
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Galatasaray kalan haftalarda hata yapmayarak ligde 24. şampiyonluğuna ulaşmayı planlıyor.

#7
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Yönetim ise bir yandan lig yarışına konsatre olurken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

#8
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Sarı kırmızılılar özellikle 2023-2024 sezonu için önemli takviyeler yapmıştı.

#9
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Hem yaz hem de kış transfer döneminde birbirinden önemli isimle anlaşma sağlanmıştı.

#10
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Galatasaray yaptığı başarılı transferlerin meyvesini aldığı iyi sonuçlar ve rekor transfer satışıyla yemiş oldu. Yönetim de geçtiğimiz dönemlerde uygulanan bu transfer politikasını aynı şekilde devam ettirme kararı aldı.

#11
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Yaz transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, istediği profildeki futbolcuları belirledi. Özellikle scout ekibi bu konuda geniş çaplı bir araştırma yaptı.

#12
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Sarı kırmızılı kurmayların yeni sezon için çok kaliteli bir 10 numara hamlesi yapmayı planladığı ve bu doğrultuda araştırmaya geçtiği kaydedildi.

#13
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Özellikle Dries Mertens'in takımdan ayrılacak olması transfer çalışmalarının erkenden başlamasına yol açtı. Ocak ayında da forvet arkası pozisyonu için birçok görüşmelerde bulunan yönetim, istediği ismi bulamamıştı.

#14
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Ancak Galatasaray'ın hedefinin yaz transfer dönemi olduğu ve çok önemli bir yıldızın peşine düştüğü iddia edildi.

#15
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Yönetimin bu transfer operasyonunu çok gizli yürüttüğü ve maliyetlerin artmaması için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

#16
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Sarı kırmızılıların, 10 numara pozisyonu için Suudi Arabistan Ligi'nde boy gösteren dünyaca ünlü bir yıldız için harekete geçtiği öne sürüldü.

#17
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen o futbolcuya, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği kaydedildi.

#18
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Galatasaraylı idareciler ise gerçekleşmesi için büyük çaba sarf edilmesi gereken o transfer için ilk hamleyi yaptı.

#19
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Cimbom'un, dünyaca ünlü 10 numaranın menajeriyle temasa geçtiği ve transfer için nabız yokladığı iddia edildi.

#20
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

İşte sarı kırmızılıların gündemindeki o futbolcu...

#21
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

G.SARAY'DAN OTAVIO BOMBASI!

#22
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Galatasaray, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr forması giyen Otavio'yu kadrosuna katmak için devreye girdi.

#23
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

A Spor'a göre; Sarı kırmızılıların, Al-Nassr'da mutsuz olan Portekizli yıldız için nabız yokladığı öne sürüldü.

#24
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Yönetimin, 29 yaşındaki yıldızın menajeriyle iletişime geçtiği ve transfer durumunu sorduğu ifade edildi.

#25
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Otavio cephesinin ise Galatasaray'dan gelen transfer talebini düşündüğü ve henüz karar vermediği belirtildi.

#26
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Yıldız futbolcuya İngiltere, İspanya ve İtalya'dan da talipler olduğu ve Otavio'nun henüz düşünme aşamasında olduğu aktarıldı.

#27
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Bunun yanı sıra Otavio'nun transfer için takım arkadaşı ve vatandaşı Cristiano Ronaldo ile de fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

#28
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Ronaldo'nun ise Otavio'ya Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiye verdiği iddia edildi.

#29
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Otavio'nun da Galatasaray'ı düzenli olarak forma giymek giyebilecek bir takım olarak gördüğü öne sürüldü.

#30
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Öte yandan transfere dair henüz somut bir gelişmenin yaşanmadığı ve pazarlık aşamasına geçilmediği kaydedildi.

#31
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Galatasaraylı kurmayların, Otavio'yu finansal açıdan da memnun edecek bir teklif sunmaya hazırlandığı bildirildi.

#32
Foto - Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Teklifi kabul edecek mi? İlginç olay olacak…

Otavio ve Galatasara transferine dair gelişmelerin önümüzdeki haftalarda netleşmesi ve yıldız oyuncunun kararını vermesi bekleniyor.

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