Galatasaray taraftarından dünya rekoru

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’ndaki antrenmana akın etti. 40 bin 541 taraftarın geldiği antrenman, dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman olarak tarihe geçti.
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yapılan son idmana büyük ilgi gösterdi.
Taraftarlar ve teknik heyet oyuncuları selamlarken; Sarı Kırmızılı ekip tribünlere gelen 40 bin 541 kişinin dünya rekoru olduğunu duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman. Seyirci sayısı: 40.541" denildi.
Taraftarlar, İstanbul'daki GSSTORE'lardan yaptığı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı için bilet sahibi oldu
Bursa’dan geldiğini söyleyen bir taraftar, bundan sonraki her maçtan önce Türk Telekom Stadyumu’nda idmanın taraftarlara açık olmasını istediğini söyledi.
Beykoz’dan antrenmanı izlemek için geldiğini belirten bir taraftar ise, “İş yerinden çıkıp geldik...Takımımıza da katkıda bulduk, bilet aldık. Akşam büyük şölene hazır olur. Derbiyi de 2-1 alırız” diye konuştu.
Galatasaray’ın büyük bir kulüp olduğunu idman için yığınla gelen bir başka taraftar ise, “Babam iyi ki beni Galatasaraylı yapmış... O yüzden mutluyum, gururluyum. Alışverişte atkı aldım. Yeğenime bir şeyler aldım. Derbi de 1-0 olsun, bizim olsun.” dedi.
Antrenmana gelmelerinin sebebinin Teknik Direktör Fatih Terim’in yanında olmak olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı taraftar da maçı kazanacaklarını söyledi.
Antrenmanda taraftara seslenen Fatih Terim şunları söyledi: "Dünyadaki tüm Galatasaraylıları temsil eden buradaki taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum...Galatasaray'a adanmış hayatların böyle bir cevabı olabilir. Takımım adına, kendim adına sonsuz teşekkür ediyorum...Galatasaray her zaman elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Çok ciddi bir rakibimizle oynayacağız... İnşallah sonuç istediğimiz gibi olur. Sonuç ne olursa olsun, şu atmosfer çok daha güzel."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise "Bir bedel ödeyerek antrenman izleyen dünyada başka bir seyirci yok... Bizler hem yönetim hem takım olarak bu taraftara layık olmaya çalışıyoruz. Var olsunlar, sağ olsunlar" dedi.
Yöneticilerden Yusuf Günay, dünyada bir ilki yaşadıklarını vurgulayarak, "40 bini aşkın sayıda taraftarımız buraya geldi. Muhteşem bir atmosfer. İnanılmaz mutluyuz... Yüzümüzün akıyla döneceğimize inanıyorum. Ülkede futbolun dürüst ve adil şekilde oynanmasını istiyoruz...Başka bir hedefimiz, amacımız yok. Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-kırmızılı yöneticilerden Kaan Kançal da şu görüşleri aktardı: "Bu atmosferde duygulanmamak elde değil. Yaklaşık 40 bin taraftar burada. Bu bir maç değil sadece bir idman. Bu inanılmaz tabloyu görünce duygulanıyoruz.Eminim ki bu durumun takımımıza da olumlu yansıması olacak. Sezon sonunda şampiyonluk yaşayacağımızı umuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İnanılmaz."
Çok duygulandığını vurgulayan Mahmut Recevik de "Tüylerim diken diken oluyor. Tarihi bir rekora imza atıyoruz... Bu soğuk havada buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray çok yaşasın. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.