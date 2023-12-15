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Spor
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Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

2023-12-15 11:23:17
Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Son olarak deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor... Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Kadrosuna kattığı oyunculardan beklediği verimi alamayan Cimbom, eksik bölgelerine takviye yapacak. Özellikle sol bek bölgesinde Angelino'dan istediği performansı göremeyen Aslan, yıldız futbolcunun yerine transfer etmek için 4 aday belirledi. İşte o yıldızlar ve tüm detaylar...

#1
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Son olarak deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor...

#2
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

#3
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Kadrosuna kattığı oyunculardan beklediği verimi alamayan Cimbom, eksik bölgelerine takviye yapacak.

#4
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Özellikle sol bek bölgesinde Angelino'dan istediği performansı göremeyen Aslan, yıldız futbolcunun yerine transfer etmek için 4 aday belirledi. İşte o yıldızlar ve tüm detaylar...

#5
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Galatasaray'da scout ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.

#6
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Cimbom ara transfer döneminde önceliği merkez orta sahayla birlikte sol bek bölgesine verecek.

#7
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Galatasaray'ın sol bek problemini çözmek için yaz transfer döneminde Angelino'yu kadrosuna katmıştı.

#8
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Cimbom, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol sol beki Leipzig'den kiralamıştı.

#9
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Fotomaç'a göre; Angelino, sarı-kırmızılı takıma istenilen katkıyı veremedi.

#10
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

İspanyol yıldız sarı-kırmızılı formayı 19 maçta giydi. Şimdiye kadar sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi.

#11
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Savunma anlamında da beklentileri karşılayamadı. Angelino'nun bonservis değeri 11 milyon Euro.

#12
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Yönetim ocak ayında 26 yaşındaki oyuncu ile yolları ayırmak için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

#13
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Teknik direktör Okan Buruk'un da onayı ile araştırmalar başladı.

#14
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip dört isim üzerinde yoğunlaştı.

#15
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

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#16
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'den Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko sol bek adayları arasında başı çekiyor.

#17
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Başkanvekili Erden Timur bizzat transfer çalışmalarıyla ilgileniyor.

#18
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

Oyuncuların menajerleri ve kulüpleriyle kısa süre içinde temasa geçileceği bildirildi.

#19
Foto - Galatasaray sol bekteki gelişmeyi konuşacak! Erden Timur gözüne kestirdi bile.. Ocak'ta geliyor!

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