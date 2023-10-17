Galatasaray para basacak! Icardi öyle bir takıma gidiyor ki... Aslan köşeyi dönecek

AS: "Old Trafford'dan sonra Antalya'da da yıldız oldu. Dişlerini keskin tuttu ve etkisini gösterdi. Scaloni'nin dikkatini çekiyor. Milli takım zor gözükse de bu seviyeyi hep koruyacak bir aday" Lt10: "Icardi pes etmiyor. Yine bir maça damgasını vurdu. Galatasaray'ı zirveye taşıdı." C5n: "Rosariolu'nun muhteşem golü. Bir de asist yaptı. 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı. Muhteşem şeyler yapıyor" Icardi'nin Galatasaray forması altında gösterdiği performans ile beraber kısa süre içerisinde Arjantin kadrosuna seçilebileceği ileri sürüldü.