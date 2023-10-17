2023-10-17 15:01:52 Galatasaray para basacak! Icardi öyle bir takıma gidiyor ki... Aslan köşeyi dönecek
Galatasaray'da attığı gollerle adeta efsaneleşen Icardi, Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline geldi. Değerine değer katan yıldız golcü, Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa basınının gündemine oturdu. Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'a imza atan, bu sezon ise bonservisiyle sarı-kırmızılı takıma katılan Arjantinli golcü Mauro Icardi, değerine değer kattı. Sarı-kırmızılı ekibe katıldığı ilk günden bu yana attığı gollerle taraftarların gönlünde adeta taht kuran golcü futbolcu, Avrupa basının gündemine oturdu.