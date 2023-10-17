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Spor
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Galatasaray para basacak! Icardi öyle bir takıma gidiyor ki... Aslan köşeyi dönecek

2023-10-17 15:01:52
Galatasaray para basacak! Icardi öyle bir takıma gidiyor ki... Aslan köşeyi dönecek

Galatasaray'da attığı gollerle adeta efsaneleşen Icardi, Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline geldi. Değerine değer katan yıldız golcü, Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa basınının gündemine oturdu. Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'a imza atan, bu sezon ise bonservisiyle sarı-kırmızılı takıma katılan Arjantinli golcü Mauro Icardi, değerine değer kattı. Sarı-kırmızılı ekibe katıldığı ilk günden bu yana attığı gollerle taraftarların gönlünde adeta taht kuran golcü futbolcu, Avrupa basının gündemine oturdu.

#1
Foto - Galatasaray para basacak! Icardi öyle bir takıma gidiyor ki... Aslan köşeyi dönecek

Yaz transfer döneminde 10 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atan ve Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana attığı gollerle adeta efsaneleşen Icardı, son olarak Antalyaspor karşılaşmasında bir gol bir asiste imza attı ve 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig tarihinde 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Galatasaray forması altında 40 maçta forma şansı bularak 35 gol 10 asiste imza atan yıldız golcü, attığı gollerle herkesi kendisine hayran bıraktı. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan yıldız futbolcu, Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa basınının gündemine oturdu. Akşam'da yer alan habere göre; İspanya, İngiltere ve Arjantin basınında Icardi'ye geniş yer verildi. Yıldız golcünün, gösterdiği performans ile ülkesinin milli kadrosuna seçilebileceği belirtildi.

#2
Foto - Galatasaray para basacak! Icardi öyle bir takıma gidiyor ki... Aslan köşeyi dönecek

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa ulaştıran teknik adam olarak tarihe geçen Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'nin, Icardi'yi kadroya dahil edebileceği ileri sürüldü. Golcü futbolcu, bugüne dek ülkesinin formasını 8 maçta terletirken 1 gol kaydetti. Arjantinli golcünün Galatasaray forması altında ortaya koyduğu performansı devam ettirmesi halinde Galatasaray'ın Icardi'yi rekor bir bonservis bedeliyle satması bekleniyor.

#3
Foto - Galatasaray para basacak! Icardi öyle bir takıma gidiyor ki... Aslan köşeyi dönecek

Galatasaray forması altında gösterdiği performansla adeta efsaneleşen golcü futbolcu hakkında öne çıkanlar şu şekilde: Tntsports: "Icardi milli takım kapısını aralıyor. Scaloni için Lautaro, Alvarez, N. Gonzalez, Messi gibi oyuncular var. Ama Icardi 40 maçta 35 gol 10 asist yaptı. Şaşırtıcı gol oranına sahip. Inter'deki seviyesine dönüyor." Ole: "Icardi'nin koku alma duyusu çok açık. O bir avcı."

#4
Foto - Galatasaray para basacak! Icardi öyle bir takıma gidiyor ki... Aslan köşeyi dönecek

AS: "Old Trafford'dan sonra Antalya'da da yıldız oldu. Dişlerini keskin tuttu ve etkisini gösterdi. Scaloni'nin dikkatini çekiyor. Milli takım zor gözükse de bu seviyeyi hep koruyacak bir aday" Lt10: "Icardi pes etmiyor. Yine bir maça damgasını vurdu. Galatasaray'ı zirveye taşıdı." C5n: "Rosariolu'nun muhteşem golü. Bir de asist yaptı. 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı. Muhteşem şeyler yapıyor" Icardi'nin Galatasaray forması altında gösterdiği performans ile beraber kısa süre içerisinde Arjantin kadrosuna seçilebileceği ileri sürüldü.

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