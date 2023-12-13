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Spor
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Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

2023-12-13 12:12:24
Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, yönetim devre arası transfer dönemi için gaza bastı. "Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak" diyen deneyimli çalıştırıcı, bu doğrultuda 2 transfer istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.

#3
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Cimbom son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanla Kopenhag'la karşı karşıya geldi.

#4
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Danimarka temsilcisi bu mücadeleyi 1-0 kazanarak grubu 2. tamamladı.

#5
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lukas Lerager kaydetti.

#6
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Lerager ayrıca 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

#7
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

G.Saray, Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesiyle birlikte grubu 3. tamamladı.

#8
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Bu sonuçların ardından sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

#9
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Öte yandan G.Saray'da gözler transfere çevrilmiş durumda...

#10
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

#11
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Bu kapsamda kiralanan Angelino'nun opsiyonu için Leipzig'le masaya oturuldu.

#12
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Kopenhag'la birlikte son maçında çıkan İspanyol sol bekin şartlı opsiyonun kaldırılmasını veya bonservisinin düşürülmesi istendi.

#13
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

26 yaşındaki Angelino'da anlaşma zemini olmazsa, G.Saray oyuncunun 6 milyon Euro'luk bonservisini almamak için oynatmayacak.

#14
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

G.Saray Yönetimi, yıldız ismin alternatifini ise şimdiden belirledi...

#15
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

A Spor'a göre; Galatasaray'ın Premier Lig devi Manchester City'li yıldız için harekete geçeceği öğrenildi.

#16
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Angelino konusunda istediği olmazsa G.Saray, Man. City forması giyen Sergio Gomez için girişimlere başlayacak.

#17
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Geçtiğimiz yaz Anderlecht'ten İngiliz devine transfer olan Sergio Gomez, burada forma şansı bulamadı.

#18
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

İspanyol yıldız daha fazla süre alabilmek ve kendini geliştirmek adına ayrılığa sıcak bakıyor.

#19
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Aslan, 23 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllık kiralamak istiyor.

#20
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Sergio Gomez bu sezon 6 maçta sadece 165 dakika sahada kalabildi ve bu süreçte 1 asist yaptı.

#21
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Gomez'in Manchester temsilcisiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

#22
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gözüküyor.

#23
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Bu transfer için Juan Mata da devreye girecek ve vatandaşına İstanbul'u anlatacak.

#24
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Sezon başında Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden G.Saray, iki futbolcudan beklediği verimi alamadı.

#25
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

G.Saray daha önce de gündemine aldığı Emil Breivik konusunda gaza bastı.

#26
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Norveçli yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Cimbom'un ilgisine sıcak bakıyor.

#27
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Molde'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun bu transfer döneminde imza attırılması planlanıyor.

#28
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Devler Ligi play-off'larında Molde ile karşılaşan Cimbom'da, o dönem Fredrik Midtsjö vatandaşıyla yakından ilgilenmişti.

#29
Foto - Galatasaray markası Şampiyonlar Liginde iflas etti! Şimdi Ocak'ta yeni takım inşa zamanı...

Breivik bu sezon 46 maça çıkarken 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Genç orta sahanın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

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