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Spor
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Galatasaray Litvanya’ya gitti

2023-07-24 12:09:10
Galatasaray Litvanya’ya gitti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Litvanya’ya gitti.

#1
Foto - Galatasaray Litvanya’ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak ve Vilnius LFF Stadı’nda oynanacak müsabaka için sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı’ndan Litvanya’nın Vilnius’a hareket etti.

#2
Foto - Galatasaray Litvanya’ya gitti

Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncu, saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

#3
Foto - Galatasaray Litvanya’ya gitti

Galatasaray kafilesinden görüntüler...

#4
Foto - Galatasaray Litvanya’ya gitti

Galatasaray kafilesinden görüntüler...

#5
Foto - Galatasaray Litvanya’ya gitti

Galatasaray kafilesinden görüntüler...

#6
Foto - Galatasaray Litvanya’ya gitti

Galatasaray kafilesinden görüntüler...

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