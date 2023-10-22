2023-10-22 14:47:39 Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde
sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış
tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.
Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon
üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.
Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı. Bayern Münih maçında oynama riski var.
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