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Spor
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Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

2023-10-22 14:47:39
Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde

#1
Foto - Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış

#2
Foto - Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

#3
Foto - Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.

#4
Foto - Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon

#5
Foto - Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

#6
Foto - Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı. Bayern Münih maçında oynama riski var.

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