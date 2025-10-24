  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Galatasaray dev sponsorluğu açıkladı! Çılgın rakam: Müthiş bir meblağa ulaşılacak...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Galatasaray dev sponsorluğu açıkladı! Çılgın rakam: Müthiş bir meblağa ulaşılacak...

Galatasaray, Puma ile ek protokol imzalandığını KAP'a bildirdi.

1
#1
Foto - Galatasaray dev sponsorluğu açıkladı! Çılgın rakam: Müthiş bir meblağa ulaşılacak...

Sarı kırmızılıların kasasına 10 sezon için 83 milyon euro ve şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14,5 milyon euro girecek.

#2
Foto - Galatasaray dev sponsorluğu açıkladı! Çılgın rakam: Müthiş bir meblağa ulaşılacak...

Galatasaray, Puma ile imzaladığı yeni sözleşmenin detaylarını KAP'a açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Puma ile 10 yıllık anlaşma karşılığı 83 milyon Euro + 14.5 milyon Euro bedel karşılığı anlaşıldığını duyurdu.

#3
Foto - Galatasaray dev sponsorluğu açıkladı! Çılgın rakam: Müthiş bir meblağa ulaşılacak...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

#4
Foto - Galatasaray dev sponsorluğu açıkladı! Çılgın rakam: Müthiş bir meblağa ulaşılacak...

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

