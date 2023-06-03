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Spor
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Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

2023-06-03 11:37:44
Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Süper Lig'de bu sezon Ankaragücü karşısında alınan galibiyetle birlikte şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte sezonu tamamlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu da kurmak istiyor. Bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren Aslan, Premier Lig devi Arsenal'in alamadığı yıldız ismi bedavaya kadrosuna katma peşinde.

#1
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Sezonun 10. haftasından sonra yükselişe geçen ve Fenerbahçe'nin elinden liderliği alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sevincini yaşıyor.

#2
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Hafta içinde oynanan MKE Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak rakibi Fenerbahçe'nin önünde sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, gelecek sezonun da hazırlıklarına başladı.

#3
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, gruplara kalma mücadelesinde en güçlü kadroyla savaş vermek istiyor.

#4
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Bu doğrultuda hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Aslan, Premier Lig devi Arsenal'in alamadığı yıldızı bedavaya alabilir. İşte detaylar…

#5
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Takvim'in haberine göre şampiyonluk sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Leicester City forması giyen Belçikalı yıldız için girişimlere başladı.

#6
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Tielemans için daha somut adımlar atması bekleniyor.

#7
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, bu sezon İngiltere'nin en yüksek seviyeli ligine veda etti.

#8
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

26 yaşındaki oyuncu, Championship'te oynamak istemediği için başka takımları transfer olmanın planlarını yapıyor.

#9
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Sezon sonu itibarıyla bonservisini eline alacak yıldız oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği aktarılıyor.

#10
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

Tielemans, hem 6 numara hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

#11
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

The Sun'ın haberine göre Arsenal, görüşmeleri son noktaya getirmesine rağmen son pürüzleri giderememişti.

#12
Foto - Galatasaray delirtecek adımı duyurdu! Müthiş yıldız geliyor...

İngiliz ekibinin 50 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdi ve Arsenal, Belçikalı yıldızı kadrosuna katamadı.

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