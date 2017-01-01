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Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta..

  • Galatasaray - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kıyasıya mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

  • GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I AĞIRLIYOR

    Galatasaray ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

  • Maç öncesi Galatasaray 63 puanla ligin zirvesinde yer alırken Beşiktaş ise 62 puan ve averajla Başakşehir'in üstünde 2. sırada yer alıyor.

  • DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.
    Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy yapacak.

  • PEPE DERBİDE OYNAYACAK MI?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Pepe'ye PFDK 1 maç ceza verdi.
    Cezasını Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında çeken Pepe, Galatasaray maçında forma giyebilecek.

    Derbi mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  • QUARESMA'NIN CEZASI BİTTİ

    Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 5 maç ceza alan Quaresma ise cezasının bitmesinin ardından Evkur Yeni Malatyaspor maçında formasına kavuşmuştu.

  • DERBİ GOLCÜLERİ

    İki takım arasında oynanan 93 yıllık rekabette en golcü isim 29 golle rekoru elinde bulunduran Beşiktaş’ın “Baba” lakabıyla efsane kaptanı Hakkı Yeten. Galatasaray’ın en golcü ismi ise 21 golle Gündüz Kılıç.

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