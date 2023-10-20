2023-10-20 10:06:22 Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sürpriz karar çıkabilir: Duyanlar duymayanlara hemen söylesin! Detaylar belli oldu
Galatasaray Beşiktaş maçı iptal mi edildi sorusu taraftarların merak konusu oldu. Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Karar sonrası diziler yeni bölümlerini ekrana getirmedi. Süper Lig maçları da bu gelişme sonrası araştırılmaya başlandı. 21 Ekim Cumartesi oynanması planlanan Galatasaray Beşiktaş derbisi de ertelenme riskiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu derbi için kararını verdi. Peki GS BJK derbisi iptal mi edildi? İşte detaylar..