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Spor
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sürpriz karar çıkabilir: Duyanlar duymayanlara hemen söylesin! Detaylar belli oldu

2023-10-20 10:06:22
Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sürpriz karar çıkabilir: Duyanlar duymayanlara hemen söylesin! Detaylar belli oldu

Galatasaray Beşiktaş maçı iptal mi edildi sorusu taraftarların merak konusu oldu. Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Karar sonrası diziler yeni bölümlerini ekrana getirmedi. Süper Lig maçları da bu gelişme sonrası araştırılmaya başlandı. 21 Ekim Cumartesi oynanması planlanan Galatasaray Beşiktaş derbisi de ertelenme riskiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu derbi için kararını verdi. Peki GS BJK derbisi iptal mi edildi? İşte detaylar..

#1
Foto - Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sürpriz karar çıkabilir: Duyanlar duymayanlara hemen söylesin! Detaylar belli oldu

Galatasaray Beşiktaş derbisi iptal mi oldu, ne zaman oynanacak sorusu gündemdekini yerini aldı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrası Türkiye 3 günlük milli yas kararı verdi. Ulusal yas sonrası diziler yayından kaldırıldı. TFF Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği de merak konusu oldu. Peki Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı iptal mi edildi?

#2
Foto - Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sürpriz karar çıkabilir: Duyanlar duymayanlara hemen söylesin! Detaylar belli oldu

İsrail'in düzenledği hastane saldırısı sonrası Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edileceği açıklandı. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin duyurdu.

#3
Foto - Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sürpriz karar çıkabilir: Duyanlar duymayanlara hemen söylesin! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlül ulusal yas ilan edildi. Gelişme sonrası televizyon dizileri yeni bölümlerini erteledi.

#4
Foto - Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sürpriz karar çıkabilir: Duyanlar duymayanlara hemen söylesin! Detaylar belli oldu

Süper Lig maçlarının iptal edilip edilmeyeceği hakkında bir açıklama yapılmadı. TFF'nin kısa sürede açıklaması bekleniyor. Peki maçlar ertelendiği takdirde Galatasaray Beşiktaş derbisi iptal olur mu?

#5
Foto - Galatasaray-Beşiktaş derbisi için sürpriz karar çıkabilir: Duyanlar duymayanlara hemen söylesin! Detaylar belli oldu

Bu hafta oynanması beklenen Galatasaray Beşiktaş maçı21 Ekim 2023 Cumartesi Rams Park'ta oynanacaktı. Ancak maçın iptal ihtimali var. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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