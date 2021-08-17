Füzeleri etkisiz hale getirecek! Türkiye'den bomba hamle

Nazar'ın güvenlik güçlerine sağlayacağı katkılara işaret eden Cankara, öncelikle şu anda envanterde bulunan karşı tedbir sistemleriyle karşılaştırıldığında sistemin çok daha ileri mesafelerden bu füzeleri etkisiz hale getirebileceğini dile getirdi. Cankara, "Ayrıca Nazar Sistemi lazer teknolojilerini kullandığı için söz konusu füzeler şu anda bu tür teknolojilere karşı çok dirençsiz. Bu yüzden de Nazar Sistemi'nin etkisi oldukça yüksek olacak. Diğer yandan çok maliyet etkin bir sistem çünkü sadece lazer ışığı kullanıyor bu tür operasyonlar için. "Bu sistem bir hareketli platform üzerine konuşlandırıldı ve ihtiyaç duyulan mevzilere hemen taşınabiliyor, kendi başına çalışabiliyor. İkinci aşamada bunun deniz versiyonunu yapacağız. Buna da 'Nazar Deniz' diyoruz Bu da Deniz Kuvvetlerimizin değerli platformlarını korumak üzere askeri gemilerin üzerine konuşlandırılacak. Şu anda kabul testleri aşamasındayız. Kabul testlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu sene sonu itibarıyla sistemin envantere girmesini bekliyoruz. Sistemin ilk kullanıcısı Deniz Kuvvetleri olacak. Deniz Kuvvetleri bu sistemi kendi belirleyeceği bir askeri üsse yerleştirecek ve o üssün korunmasıyla ilgili Nazar Sistemi görevine başlayacak" dedi.