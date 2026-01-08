Füze üreten savunma sanayi devine tehdit! Üretmeyene para yok, musluk kesilir

Kararnameye göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 gün içinde sözleşmelerinde yetersiz performans gösteren savunma şirketlerini tespit edecek. Bu şirketlere 15 gün içinde bir “iyileştirme planı” sunma hakkı tanınacak. Planların yetersiz bulunması halinde hükümet, yaptırım ve hukuki adımlar atabilecek. Ayrıca yeni yapılacak savunma sözleşmelerine, performans düşüklüğü halinde hisse geri alımını otomatik olarak yasaklayan hükümler eklenecek. Üst düzey yönetici primleri ise kısa vadeli finansal göstergeler yerine zamanında teslimat ve üretim artışı kriterlerine bağlanacak.