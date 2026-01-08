  • İSTANBUL
Füze üreten savunma sanayi devine tehdit! Üretmeyene para yok, musluk kesilir
Füze üreten savunma sanayi devine tehdit! Üretmeyene para yok, musluk kesilir

ABD Başkanı Donald Trump, savunma devlerini sert bir şekilde hedef alarak 'üretmeyene para yok, musluk kesilecek' mesajını verdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, savunma şirketlerini “yatırımcı kârını, ülkenin askerlerinin ihtiyaçlarının önüne koymakla” suçladı. “Yıllardır yanlış öncelikler teşvik edildi. Savunma yüklenicileri, savaşçıların ihtiyaçları yerine temettü ve hisse geri alımına odaklandı” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarının ardından savunma sanayii hisseleri sert düştü. Lockheed Martin hisseleri yüzde 4,8, Northrop Grumman yüzde 5,5, General Dynamics yüzde 3,6 değer kaybetti. Raytheon’un çatı şirketi RTX hisseleri de Trump’ın sosyal medya mesajları sonrası dalgalı bir seyir izledi.

Trump, Truth Social’daki paylaşımında Raytheon’u özellikle hedef alarak, “Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaçlarına en az yanıt veren şirket” olarak niteledi. Raytheon, Ukrayna’da yoğun şekilde kullanılan Patriot hava savunma sistemleri ile dünyanın pek çok ordusunda görev yapan Tomahawk seyir füzelerinin üreticisi konumunda.

Kararnameye göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 gün içinde sözleşmelerinde yetersiz performans gösteren savunma şirketlerini tespit edecek. Bu şirketlere 15 gün içinde bir “iyileştirme planı” sunma hakkı tanınacak. Planların yetersiz bulunması halinde hükümet, yaptırım ve hukuki adımlar atabilecek. Ayrıca yeni yapılacak savunma sözleşmelerine, performans düşüklüğü halinde hisse geri alımını otomatik olarak yasaklayan hükümler eklenecek. Üst düzey yönetici primleri ise kısa vadeli finansal göstergeler yerine zamanında teslimat ve üretim artışı kriterlerine bağlanacak.

Trump, savunma sanayiindeki üst yönetici maaşlarını da hedef aldı. “Fahiş ve gerekçesiz” olarak tanımladığı maaş paketlerinin 5 milyon dolar ile sınırlandırılması gerektiğini savundu. Oysa ABD’nin büyük savunma şirketlerinde CEO’lar, maaş ve hisse bazlı ödemelerle yıllık 20 milyon doların üzerinde kazanç sağlıyor.

Trump ayrıca savunma devlerine açık çağrı yaparak, yeni ve modern üretim tesisleri kurmalarını istedi. “Bu yöneticiler, hem mevcut silah sistemlerinin üretimi ve bakımı hem de geleceğin askeri teknolojileri için yeni fabrikalar inşa etmeli” dedi.

Trump’ın “üretim hızlanmadan para yok” mesajı, ABD savunma sanayiinde yatırımcı odaklı modelden, üretim ve teslimat merkezli yeni bir döneme geçişin başlangıcı olarak görülüyor. Savunma devleri ise henüz resmi bir yanıt vermiş değil.

