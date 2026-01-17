Futbolda devrim gibi değişiklik! Süre sınırlaması geliyor

The Athletic'te konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "IFAB, modern futbolda zaman geçirmenin ne kadar yaygın olduğunun farkında ve top oyun dışındayken saatin durdurulması yaklaşımına alternatif çözümler aramayı her zaman tercih etti. VAR uygulamaları ve sakatlık duraklamalarıyla birlikte, kale vuruşları ve taç atışlarında kaybedilen sürenin sınırlandırılması da gündeme alındı. Özellikle uzun taçların yaygınlaşması, taç atışlarını giderek daha can sıkıcı bir unsur haline getirdi; öyle ki takımlar ortalama bir taç atışını kullanmak için yaklaşık 25 saniye harcıyor. Nitekim Brentford’un bu sezon Liverpool ile oynadığı bir maçta, iki taç atışı sırasıyla 34 ve 35 saniyede kullanılmıştı."