2023-10-22 12:50:51 Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:
Yüksek getirili özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli banka şube müdürü Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.