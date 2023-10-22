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Aktüel
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Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:

2023-10-22 12:50:51
Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:

Yüksek getirili özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli banka şube müdürü Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

#1
Foto - Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ilk olarak bir iş adamının şikayeti üzerine ‘bankacılık zimmeti’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Söz konusu bankasının özel fonu aracılığıyla aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulunduğu kişilerin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde, banka Şube Müdürü Seçil Erzan (46), 10 Nisan’da önce gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, dosya 'zimmet' suçunun oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gönderildi.

#2
Foto - Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:

İddianamenin Başsavcılıkça onaylandığı öğrenildi

#3
Foto - Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:

BDDK tarafından hazırlanan 42 sayfalık raporun soruşturma dosyasına girmesiyle birlikte yürütülen soruşturma tamamlandı.

#4
Foto - Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:

Hazırlanan iddianamede, şüpheli banka şube müdürü Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

#5
Foto - Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:

İddianamenin Başsavcılığın onayının ardından mahkemeye gönderildiği öğrenildi.

#6
Foto - Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü için... Sonuçlarına katlanacaklar:

Öte yandan aralarında şüpheli Erzan, banka ve bankanın bazı yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında 'bankacılık zimmeti' suçundan takipsizlik kararı verildi. Soruşturma konusu eylemde yazılı başvuru şartının BDDK tarafından gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verildiği ifade edildi.

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