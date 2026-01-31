Fuat Oktay Türkiye'nin İran'a yönelik tutumunu açıkladı: Artık bunu istemiyoruz

???? “ABD ile Devlet Başkanları, Hükümet, Bakanlar nezdinde yoğun ve sıcak devam eden ikili ilişkilerimizi parlamento boyutuna da taşımayı arzu ediyoruz.” ???? “Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Temsilciler Meclisi Başkanı başta olmak üzere çok sayıda Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyesi ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz.” ???? “Savunma sanayi boyutundaki yaptırımların kaldırılması, ‘Terörsüz Türkiye ve Bölge’ nezdinde Suriye, Irak ve İran’daki gelişmeler ve Gazze'deki son durum ana başlıklarımız olacak.” Bizim hükümetler nezdinde, gerek devlet başkanları gerekse bakanlar nezdinde hükümetin her bir boyutunda ABD ile yoğun ve sıcak ilişkilerimiz var. Gerek ikili ilişkiler boyutunda gerekse bölgesel ilişkiler boyutunda. Dolayısıyla bizim de arzumuz bunu parlamento boyutuna da bu ilişkileri taşıyabilmek. Türkiye'nin gerek yine ikili gerekse bölgesel konularla ilgili ulaşılabilecek çözümlere katkı vermek. Bu anlamda zaten bizim diyaloglarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de önümüzdeki haftalarda TBMM Dışişleri Komisyonu olarak bir ABD ziyaretimiz olacak. Hem ABD Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı hem de Temsilciler Meclisi başkanıyla da (Kongrenin iki kanadıyla da) görüşmelerimiz olacak. Ayrıca çok sayıda senatör ve temsilciler meclisi üyeleriyle de ikili görüşmelerimiz olacak. Görüşmelerimizdeki ana başlıklar dediğimizde zaten sürekli masada olan savunma sanayi boyutundaki yaptırımlar konusu var. CAATSA başta olmak üzere ve F-35 programı da dahil yaptırımların kaldırılması önemli. Burada özellikle bizim Terörsüz Bölge ve Terörsüz Türkiye nezdinde Suriye boyutundaki gelişmeler, Irak'taki ve İran'daki son gelişmeler tabi ki gündemimizde olacak. Zaten bu konularda çok yakın ilişki devam ediyor. Dediğim gibi biz bunu parlamento boyutuna da taşımak istiyoruz. Aynı zamanda da Gazze konusu var tabi ki o bizim hiç bitmeyen bir ilgi alanımız, en sıcak gündem maddemiz. Gazze'deki devam eden katliamın sonucunda oluşan o trajediyi unutturmaması gerekiyor. Orada da devam eden bir süreç var. Şimdi ikinci aşamaya geçilmeye çalışılan bir süreç var. Filistinlilerin aleyhine dönmeyecek şekilde yani bir tehcir politikasına tekrardan dönmeyecek şekilde bir yapının orada oluşturulması önemli. Refah Sınır kapısının açılması da bu çerçevede. Burada da görüşmelerimiz devam edecek ve umut ediyoruz yine olumlu sonuçlar alırız.