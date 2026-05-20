Fuat Oktay açıkladı! Türkiye ve Japonya’dan dünyayı ters köşe yapacak "Suriye" sürprizi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Japonya’ya gerçekleştirdikleri resmi parlamento ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki köklü dostluğun ve stratejik ortaklığın üçüncü ülkelerde dev projelere dönüşmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Suriye'de istikrarın yeniden oluşmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin müteahhitlikteki küresel gücü ile Japonya'nın dev finansman kapasitesini birleştirerek ülkenin yeniden inşasında ortak rol üstleneceklerini belirten Oktay, bu sürecin Ukrayna ve Afrika'yı da kapsayacağını ifade etti.

#1
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, komisyonun Japonya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki işbirliklerini genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Konosuke Kokuba'nın daveti üzerine Japonya'ya resmi ziyarette bulunan heyette, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yer alıyor.

#2
Oktay, heyetin Japonya ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasındaki köklü dostluğun yatırım, ticaret, savunma sanayi, teknoloji, turizm ve üçüncü ülkelerde işbirliği gibi alanlara daha güçlü şekilde yansıtılması gerektiğini ifade etti. Ziyaretin temel amacının iki ülke ilişkilerini hem devlet başkanları ve hükümetler düzeyinde hem de parlamenter diplomasi boyutunda güçlendirmek olduğunu belirten Oktay, "Son gelişmeler hem bizim kendi bölgemizde hem Japonya'nın bulunduğu bölgede hem de küresel boyutta son derece yoğun ve hızlı ilerliyor." dedi.

#3
Japonya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı olmadığını, üçüncü ülkelerde de önemli ortak çalışma imkanları bulunduğunu belirten Oktay, "Bu kapsamda öne çıkan ülkelerden biri Suriye, diğeri ise Ukrayna'dır. Ukrayna'daki süreç zaman alabilir. Ancak Suriye'de istikrarın oluşmaya başladığını ve yeniden inşa sürecinin gündeme geldiğini görüyoruz." dedi. Oktay, Türkiye'nin özellikle müteahhitlik ve yeniden inşa alanındaki rekabetçi gücü ile Japonya'nın finansman alanındaki kapasitesinin bir araya gelmesi halinde önemli bir işbirliği zemini oluşabileceğini, bu konuda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

#4
"Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar bu açıdan önemlidir." diyen Oktay, Japonya'daki temaslarda da bu konuların gündeme getirileceğini belirtti. Oktay, bu kapsamda Afrika'nın da önemli bir başlık olduğunu dile getirerek, "Biz de Afrika'da birlikte neler yapılabileceğini değerlendireceğiz. Türkiye ve Japonya'nın birbirini tamamlayan güçlü yönleri, Afrika'da da somut projelere dönüşebilir." dedi.

#5
Son dönemde Türkiye-Japonya ilişkilerine eklenen en önemli başlıklardan birinin savunma sanayi olduğuna dikkati çeken Oktay, bu alanın gelecek dönemde en güçlü ivmeyi yakalayabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Oktay, Japonya'nın güvenlik ve savunma politikalarının İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen yapısı nedeniyle uzun yıllar daha sınırlı bir çerçevede ilerlediğini söyledi. "Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde elde ettiği başarılar ise bütün dünyanın dikkatini çekiyor. SAHA EXPO 2026'da da bunu açık şekilde gördük. Japonya'dan son bir yılda Savunma Bakanı düzeyinde ziyaretler ve general seviyesinde askeri temaslar gerçekleşti. Bu, Japonya açısından geçmişte çok alışık olunan bir tablo değildi." diyen Oktay, bu temasların hızlı şekilde somut projelere dönüşmesini beklediklerini ve arzu ettikleri dile getirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23