Fuat Oktay açıkladı! Türkiye ve Japonya’dan dünyayı ters köşe yapacak “Suriye” sürprizi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Japonya’ya gerçekleştirdikleri resmi parlamento ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki köklü dostluğun ve stratejik ortaklığın üçüncü ülkelerde dev projelere dönüşmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Suriye'de istikrarın yeniden oluşmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin müteahhitlikteki küresel gücü ile Japonya'nın dev finansman kapasitesini birleştirerek ülkenin yeniden inşasında ortak rol üstleneceklerini belirten Oktay, bu sürecin Ukrayna ve Afrika'yı da kapsayacağını ifade etti.