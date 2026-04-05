Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Fransızlar duyurdu! Türkiye'den ABD'ye savunma sanayi şoku
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Frana'nın önemli düşünce kuruluşlarından birisi olan Fondation pour la Recherche Stratégique, Türkiye'nin büyüyen savunma pazarıyla ilgili dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Fransız düşünce kuruluşu Fondation pour la Recherche Stratégique, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii ihracatında dikkat çekici bir yükseliş sergilediğini yazdı.

Rapora göre Türkiye, özellikle 2024 itibarıyla Avrupa'yı savunma ihracatında en büyük pazar haline getirdi. Avrupa'nın Türkiye'nin toplam savunma ihracatındaki payı yüzde 27'ye ulaşarak ABD'yi geride bıraktı. Bu artışta insansız hava araçları, zırhlı kara araçları ve deniz platformları gibi ürünlerin etkisi belirleyici oldu.

Özellikle Baykar tarafından geliştirilen TB2 silahlı insansız hava aracı, Türkiye'nin Avrupa pazarına girişinde kritik rol oynadı. Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa ülkelerinin artan talebi, Türk savunma ürünlerine yönelik ilgiyi hızla artırdı. Polonya, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin yanı sıra birçok Balkan ülkesi de TB2 kullanıcıları arasına katıldı.

Kara sistemlerinde ise Türk şirketleri Doğu Avrupa'da önemli ihaleler kazandı. Nurol Makina ve Otokar gibi firmalar Macaristan, Estonya ve Romanya'da zırhlı araç projeleriyle öne çıkarken, yerel üretim ve ortaklık modelleriyle Avrupa'nın sanayi beklentilerine de yanıt verdi.

Elektronik harp ve savunma teknolojilerinde de Türkiye'nin etkisi artıyor. ASELSAN, Polonya ile 410 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak İHA karşıtı sistemler alanında önemli bir adım attı. Bu tür anlaşmaların çoğu hükümetler arası iş birliğiyle desteklenerek stratejik ortaklıkları derinleştiriyor.

Raporda, Türkiye'nin Avrupa'daki başarısının arkasında üç temel unsur olduğu vurgulanıyor: rekabetçi fiyatlar, hızlı teslimat kabiliyeti ve NATO standartlarına uyum. Bu özellikler, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası acil ihtiyaçlarla karşı karşıya kalan Avrupa ülkeleri için kritik avantaj sağladı.

Ayrıca Türkiye'nin yalnızca satış odaklı değil, aynı zamanda ortak üretim ve teknoloji transferine dayalı bir model izlediği dikkat çekiyor. İspanya ile HÜRJET eğitim uçağı projesi ve İtalya'da Baykar-Leonardo ortaklığı bu yaklaşımın somut örnekleri arasında yer alıyor.

Sonuç olarak analiz, Türkiye'nin artık sadece alternatif bir tedarikçi değil, Avrupa savunma ekosisteminde giderek daha fazla söz sahibi olan stratejik bir aktör haline geldiğini ortaya koyuyor. Avrupa'nın yeniden silahlanma süreci devam ederken, Türk savunma sanayisinin kıtadaki etkisinin daha da artması bekleniyor.

