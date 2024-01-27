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Spor
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Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

2024-01-27 17:45:40
Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni yönetimi ve yeni hocasıyla birlikte ligde yükselişe geçmek için çabalayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Kartal, bomba bir hamle için harekete geçti. Beşiktaş, PSG'nin 2 yıldızı için görüşmelere başladı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Yeni yönetimi ve yeni hocasıyla birlikte ligde yükselişe geçmek için çabalayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

#3
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Kartal, bomba bir hamle için harekete geçti.

#4
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Beşiktaş, PSG'nin 2 yıldızı için görüşmelere başladı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#5
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Vincent Aboubakar, kadro dışı bırakıldığı günden bu yana durumu en çok tartışılan isimdi. Kamerunlu yıldıza bu süreçte, Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve ABD'den çeşitli teklifler geldi.

#6
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Önemli sayılabilecek bonservis bedelleri de içeren teklifler olsa da Aboubakar'ın tutumu nedeniyle bunlara olumlu dönüş yapılamadı. 32 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'tan ayrılmayı değil kalmayı ve yeniden kendini göstermeyi hedefleği öğrenildi.

#7
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Bundesliga ekibi Werder Bremen, Onur Bulut'u transfer listesine dahil etti. Alman ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

#8
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Son haftalarda performansı nedeniyle taraftarların tepkilerine maruz kalan 29 yaşındaki sağ bekin, Werder Bremen seçeneğine olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde ayrılabileceği kaydedildi.

#9
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Stopere ve ön liberoya takviye yapmayı düşünen siyah beyazlılarda dün önemli bir gelişme yaşandı.

#10
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'in dün özel uçakla Fransa'ya gittiği öğrenildi. Yücel'in burada PSG ile transfer görüşmelerinde bulunacağı belirtildi.

#11
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Tecrübeli yöneticinin daha önce de gündemlerine gelen Portekizli stoper Danilo Pereira ve İtalya orta saha Cher Ndour için Fransız yöneticilerle masaya oturduğu ve iki oyuncunun şartlarını sorduğu ifade edildi.

#12
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Beşiktaş'ın sözleşmesi 2025 yılında bitecek Danilo'yu bonservisiyle, kontratı 2028'de sona erecek olan Ndour'u da 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

#13
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Teknik direktör Fernando Santos'un da Portekizli Danilo'nun transferini çok istediği de gelen haberler arasında.

#14
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

İki futbolcunun transferinin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

#15
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

19 yaşındaki Ndour, bu sezon PSG formasıyla 4 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

#16
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

DANILO'NUN PERFORMANSI

#17
Foto - Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

32 yaşındaki Danilo ise bu sezon 17 kez PSG forması giydi ve 1 asiste imza attı. (Takvim)

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