Fransızlar anlaşmayı duyurdu: O isimlere onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: Biraz geç kalmadınız mı Sayın Başkan!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni yönetimi ve yeni hocasıyla birlikte ligde yükselişe geçmek için çabalayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Kartal, bomba bir hamle için harekete geçti. Beşiktaş, PSG'nin 2 yıldızı için görüşmelere başladı. İşte o isimler ve tüm detaylar...