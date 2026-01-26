Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Şubatta yapılacak ihalelere de katılacağız. Uluslararası firmalarla iş birliği içerisinde, özellikle denizde ve karada 2 sahayla yakından ilgileniyoruz. Şubat ayında bu sahalarda, bu ihalelerden Türkiye Petrolleri olarak bir pay alabilirsek de çok hızlı bir şekilde çalışacağız. Bu anlamda bizim hem ortak olduğumuz şirketler hem de Libya hükûmetine söylediğimiz şey, Türkiye’nin özellikle son yıllarda kazandığı denizlerdeki tecrübesi, deniz filomuzun gücüyle beraber hem sismikte hem de sondajda çok hızlı bir şekilde hareket edebiliriz. Bu çerçevede de hem Libya’nın kalkınmasına hem de Türkiye ile Libya arasındaki bu iş birliğinin ileri gitmesine vesile oluruz. TPAO ile Libya Ulusal Petrol Kurumu arasında geçen yıl haziranda imzalanan anlaşmaya da değinen Bayraktar, bu sürecin daha ileri bir aşamaya taşınabilmesi için atılacak adımları şöyle anlattı: Sismik anlaşma yapmıştık Libya’nın off shore sahalarında. 2026 yılı içerisinde bu sismik çalışmalara başlayabiliriz. Bunların neticesinde de Somali’de olduğu gibi, orada da önce sismiği bitirdik. Şimdi filomuza yeni katılan gemimizi şubatta göndereceğiz ve nisan gibi sondaj çalışmalarına başlayacak. Benzer şekilde burada yapacağımız sismik çalışmalar sonrasında da anlaşma sağlayabilirsek sondaj aşamasına geçeceğiz.