Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor
Haber Merkezi

Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Libya, petrol üretimini günlük 850 bin varil artırmak amacıyla TotalEnergies ve ConocoPhillips ile 20 milyar doları aşan anlaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Foto - Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 22. Dönem Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus’ta değerlendirmelerde bulundu.

Foto - Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonunun yaklaşık 17 yıl sonra tekrar toplanmasının ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin önemine işaret eden Bayraktar, komisyonun ekonominin tüm alanlarını kapsayan önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.

Foto - Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2025’te yaklaşık 4,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin bilgisini paylaşan Bayraktar “2026’da bunu 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Libya ile çok uzun süredir devam eden müzakerelerimiz var. Bu anlamda da 2026’nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim. Çünkü çok farklı kollardan bu iş birliği için çalışıyoruz” dedi.

Foto - Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara da değinen Bayraktar “Türkiye Petrollerinin burada, geçmişte bulunduğu sahalarla ilgili çalışmalarımız var. Yeni sahalarla alakalı anlaşmaları müzakere ediyoruz. Uluslararası iş birlikleriyle, özellikle Libya’da çalışan uluslararası petrol ve doğalgaz şirketleri ile ortaklıklar yoluyla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun somut sonuçlarını 2026’da görmeye başlayacağız. Türkiye-Libya iş birliğinde 2026 enerji yılı olacak ve ticaret hacmi çok daha yüksek rakamlara ulaşacak” diye konuştu.

Foto - Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Bayraktar, Libya’nın yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğalgaz sahalarına yönelik Türkiye’nin ilgisine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

Foto - Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Şubatta yapılacak ihalelere de katılacağız. Uluslararası firmalarla iş birliği içerisinde, özellikle denizde ve karada 2 sahayla yakından ilgileniyoruz. Şubat ayında bu sahalarda, bu ihalelerden Türkiye Petrolleri olarak bir pay alabilirsek de çok hızlı bir şekilde çalışacağız. Bu anlamda bizim hem ortak olduğumuz şirketler hem de Libya hükûmetine söylediğimiz şey, Türkiye’nin özellikle son yıllarda kazandığı denizlerdeki tecrübesi, deniz filomuzun gücüyle beraber hem sismikte hem de sondajda çok hızlı bir şekilde hareket edebiliriz. Bu çerçevede de hem Libya’nın kalkınmasına hem de Türkiye ile Libya arasındaki bu iş birliğinin ileri gitmesine vesile oluruz. TPAO ile Libya Ulusal Petrol Kurumu arasında geçen yıl haziranda imzalanan anlaşmaya da değinen Bayraktar, bu sürecin daha ileri bir aşamaya taşınabilmesi için atılacak adımları şöyle anlattı: Sismik anlaşma yapmıştık Libya’nın off shore sahalarında. 2026 yılı içerisinde bu sismik çalışmalara başlayabiliriz. Bunların neticesinde de Somali’de olduğu gibi, orada da önce sismiği bitirdik. Şimdi filomuza yeni katılan gemimizi şubatta göndereceğiz ve nisan gibi sondaj çalışmalarına başlayacak. Benzer şekilde burada yapacağımız sismik çalışmalar sonrasında da anlaşma sağlayabilirsek sondaj aşamasına geçeceğiz.

Foto - Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

Bayraktar, Türkiye’nin uluslararası enerji şirketleriyle hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde ise ABD’li Chevron ile 5 Şubat’ta İstanbul’da anlaşma imzalamayı planladıklarını ve uluslararası anlaşmalar yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Foto - Fransız ve Amerikalılarla anlaşmışlardı! Türkiye ipten aldığı ülkeye sondaj gemilerini yolluyor

“Bu yıl itibarıyla başlayacak yeni büyüme stratejimiz içerisinde yurt dışında büyüme hedefi var” diyen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: Ortaklıklar yoluyla veya münferiden Türkiye Petrollerinin kendi operatörlüğünde fırsatlara bakıyoruz. Bu anlamda yaptığımız anlaşmalar var. Pakistan’da 3 deniz sahası, 2 kara sahasında ruhsat aldık. Libya’da sonuçlandırmaya çalıştığımız projeler var. Kazakistan’dan KazMunayGas ile 2 gün önce Türkiye’de bir araya geldik. Orada da 3 sahayla alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

