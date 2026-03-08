  • İSTANBUL
Anastasiadis'in itirafı adayı salladı: Türkiye varken mümkün değil, katılmamızı veto edecekler
Anastasiadis'in itirafı adayı salladı: Türkiye varken mümkün değil, katılmamızı veto edecekler

Rum Yönetimi'nin eski lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye ile çarpıcı bir itirafta bulundu. Anastasiadis, NATO'ya katılmanın mümkün olmadığını söyledi.

Anastasiadis'in itirafı adayı salladı: Türkiye varken mümkün değil, katılmamızı veto edecekler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) eski lideri Nikos Anastasiadis, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerine misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin açıklamada bulundu.

Anastasiadis'in itirafı adayı salladı: Türkiye varken mümkün değil, katılmamızı veto edecekler

Anastasiadis, İran insansız hava araçlarının hedefi olan güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünün statüsüyle ilgili bir konuyu gündeme getirmenin Rum Kesimi için doğru zaman olmadığı söyledi.

Anastasiadis'in itirafı adayı salladı: Türkiye varken mümkün değil, katılmamızı veto edecekler

Anastasiadis, bölgedeki mevcut kriz ortamında bu özel konuda yaşanacak herhangi bir siyasi çatışmanın yalnızca olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Anastasiadis'in itirafı adayı salladı: Türkiye varken mümkün değil, katılmamızı veto edecekler

Anastasiadis, üslerin durumu hakkında doğrudan bir tartışmaya girmek yerine Lefkoşa için Birleşik Krallık ile uygun devletlerarası ilişkiler kurmanın nasıl sağlanabileceğini değerlendirmenin önemli bir öncelik olduğunu belirtti.

Anastasiadis'in itirafı adayı salladı: Türkiye varken mümkün değil, katılmamızı veto edecekler

Kıbrıs'ın hiçbir şekilde krizin bir parçası olmaması gerektiğini vurgulayan Anastasiadis, Brüksel'e net bir mesaj göndererek, Avrupa Birliği'nin bölgedeki olaylarda önemli bir söz sahibi ve rol üstlenmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Anastasiadis'in itirafı adayı salladı: Türkiye varken mümkün değil, katılmamızı veto edecekler

Anastasiadis, Rum Yönetimi'nin NATO'ya resmi olarak katılması olasılığı hakkında ise Türkiye'nin veto hakkını kullanacağı göz önüne alındığında, İttifak üyeliğinin gerçekçi olmadığını açıkladı. Anastasiadis, bu nedenle böyle bir olasılık etrafındaki tartışmayı sürdürmenin faydasız olduğunu belirtti. KAYNAK: STAR

