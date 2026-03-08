1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!

Mide yanması ve şişkinliği azaltmak için iftar–sahur arasında nasıl bir sıvı tüketimi ve öğün düzeni önerirsiniz? Ramazan ayında sıvı tüketimi ve öğün düzeni, mide şikâyetlerini önlemede en az ne yediğimiz kadar önemlidir. İftardan sahura kadar su tüketimi öncelikli olmalı; toplamda yaklaşık 1,5–2 litre suyu birden değil, aralıklı ve küçük yudumlarla içmek gerekir.