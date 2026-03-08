  • İSTANBUL
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!

Ramazan vakti bütün gün aç kalmanın etkisiyle mide yanmaları ve şişmesi yaşanabiliyor. Peki, Ramazan'da mide yanması nasıl geçer, mide yanmasına hangi bitki çayları iyi gelir?

#1
Foto - 1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!

Ramazan ayında değişen öğün saatleri ve uzun süreli açlık, doğru yönetilmediğinde mide yanması, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

#2
Foto - 1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Emre Yıldırım, Ramazan'ı sağlıklı bir mideyle tamamlamak isteyenler için kritik uyarılarda bulundu. İftarı iki aşamalı yapmanın önemine dikkat çeken Yıldırım, sahurun asla atlanmaması gerektiğini vurgularken; gazlı içeceklerden uzak durulması ve su tüketiminin zamana yayılması konusunda uyardı. İşte çay-kahve tüketiminden bitki çaylarına, ideal sahur menüsünden lokma sayısına kadar mide dostu bir Ramazan'ın formülü...

#3
Foto - 1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!

Mide yanması ve şişkinliği azaltmak için iftar–sahur arasında nasıl bir sıvı tüketimi ve öğün düzeni önerirsiniz? Ramazan ayında sıvı tüketimi ve öğün düzeni, mide şikâyetlerini önlemede en az ne yediğimiz kadar önemlidir. İftardan sahura kadar su tüketimi öncelikli olmalı; toplamda yaklaşık 1,5–2 litre suyu birden değil, aralıklı ve küçük yudumlarla içmek gerekir.

#4
Foto - 1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!

Rezene, papatya veya nane gibi bitki çayları mideyi rahatlatabilir ancak aşırıya kaçılmamalıdır. Çay ve kahve fazla tüketildiğinde mide asidini ve reflüyü artırabileceği için sınırlandırılmalı, gün içinde en fazla 1–2 bardak açık çay tercih edilmelidir.

#5
Foto - 1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!

Öğün düzeninde ise iftarı iki aşamalı yapmak önemlidir; önce çorba, hurma ve su ile başlanmalı, 10–15 dakika sonra ana yemeğe geçilmelidir. Küçük porsiyonlarla yavaş yemek ve lokmaları iyi çiğnemek sindirimi kolaylaştırır.

#6
Foto - 1 fincan tüketin yeter: İşte mide yanmasına iyi gelen 3 bitki çayı!

Sahuru atlamamak, sahurda da tam tahıllar, yumurta, yoğurt, sebze ve meyve gibi mideyi yormayan gıdaları tercih etmek Ramazan'ı mide açısından daha konforlu geçirmenin temelidir./ kaynak: akşam

