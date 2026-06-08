Sektör temsilcilerine göre Türkiye hakkında en yaygın yanlış algılardan biri Akdeniz’de ikinci planda kaldığı düşüncesi. Oysa Türkiye, bugün güçlü gastronomisi, yüksek hizmet kalitesi, doğal çeşitliliği ve uzun sezon avantajıyla Akdeniz’in en güçlü yat turizmi merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle lüks ile doğallığı bir arada sunabilmesi, Türkiye’yi rakiplerinden ayıran en önemli unsur olarak öne çıkıyor.