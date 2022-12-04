  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
9
Fransa, Polonya'yı affetmedi

2022-12-04 20:06:43
Fransa, Polonya'yı affetmedi

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Polonya'yı 3-1 yenen Fransa çeyrek finale çıktı.

#1
Foto - Fransa, Polonya'yı affetmedi

Fransa ile Polonya Al Thumama Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fransa 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

#2
Foto - Fransa, Polonya'yı affetmedi

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Olivier Giroud ile 74. ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 90+9. dakikada penaltıdan Lewandowski'den geldi.

#3
Foto - Fransa, Polonya'yı affetmedi

Fransa çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.

#4
Foto - Fransa, Polonya'yı affetmedi

-Henry'nin rekoru tarihe karıştı!-

#5
Foto - Fransa, Polonya'yı affetmedi

Polonya maçının 44'üncü dakikasında gol atmayı başaran Fransız oyuncu Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale ederek Fransa Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu oldu.

#6
Foto - Fransa, Polonya'yı affetmedi

52'nci kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Olivier Giroud, ülkenin ve dünyanın efsane golcülerinden Thierry Henry'nin rekorunu egale etti.

#7
Foto - Fransa, Polonya'yı affetmedi

Böylece 36 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

#8
Foto - Fransa, Polonya'yı affetmedi

Uzmanından yatırımcıya altın uyarısı!
Ekonomi

Uzmanından yatırımcıya altın uyarısı!

Kayseri'de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, 2023 yılının ilk çeyreğinde altında yükselme beklediklerini belirterek, vatandaşlara altına yatır..
Türk mühendisten müthiş buluş! Yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
Aktüel

Türk mühendisten müthiş buluş! Yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor

Makine mühendisi Yahya Yanık, yaklaşık 3 yıl süren çalışmasını tamamlayarak müthiş bir buluşa imza attı. Ekonomizer adını verdiği buluş saye..
Birileri çok fena kuduracak! O rakam, kasımda yüzde 114 arttı
Ekonomi

Birileri çok fena kuduracak! O rakam, kasımda yüzde 114 arttı

Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679 milyon liraya ulaştı. Türk lirasıyla..
Galip Aykaç'tan kamuyu bilgilendirme açıklaması
Ekonomi

Galip Aykaç'tan kamuyu bilgilendirme açıklaması

BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Galip Aykaç, enflasyon açıklaması sonras..
Aralık ayı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? Kar ve yağmur etkili mi? Barajlardaki doluluk oranları İstanbul 2022 4 Aralık Pazar son veriler
Yaşam

Aralık ayı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? Kar ve yağmur etkili mi? Barajlardaki doluluk oranları İstanbul 2022 4 Aralık Pazar son veriler

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su ..
Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'inden olay yorum!
Medya

Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'inden olay yorum!

Yeşilçam'da özellikle Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki Çalışkan Ahmet rolü ile büyük bir şöhret elde eden Ahmet Sezerel, Yeşilçam dönemi h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23