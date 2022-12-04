2022-12-04 20:06:43 Fransa, Polonya'yı affetmedi
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Polonya'yı 3-1 yenen Fransa çeyrek finale çıktı.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Polonya'yı 3-1 yenen Fransa çeyrek finale çıktı.
Fransa ile Polonya Al Thumama Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fransa 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Olivier Giroud ile 74. ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 90+9. dakikada penaltıdan Lewandowski'den geldi.
Fransa çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.
-Henry'nin rekoru tarihe karıştı!-
Polonya maçının 44'üncü dakikasında gol atmayı başaran Fransız oyuncu Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale ederek Fransa Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu oldu.
52'nci kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Olivier Giroud, ülkenin ve dünyanın efsane golcülerinden Thierry Henry'nin rekorunu egale etti.
Böylece 36 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
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