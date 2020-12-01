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Medya
7
Uyanış Büyük Selçuklu'da fütuhat devri şaha kalkıyor

2020-12-01 11:13:29
Uyanış Büyük Selçuklu'da fütuhat devri şaha kalkıyor

Uyanış Büyük Selçuklu'da fütuhat devri şaha kalkıyor. Kutül Amare'nin yıldızı pabuçları dama atacak.

#1
Foto - Yayınlandığı günden bu yana büyük yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler tek tek geliyor.

Yayınlandığı günden bu yana büyük yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dolu gelişmeler tek tek geliyor.

#2
Foto - TRT 1 ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan ile başlayan fütuhat devri Sultan Melikşah ile devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan ile başlayan fütuhat devri Sultan Melikşah ile devam ediyor.

#3
Foto - Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye yeni isimler katılıyor.

Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye yeni isimler katılıyor.

#4
Foto - Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet karakteriyle ve FOX’un tartışmalı dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı gündeme geldi.

Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet karakteriyle ve FOX’un tartışmalı dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı gündeme geldi.

#5
Foto - İsmail Ege Şaşmaz'ın dizide hangi rolü oynayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Ortaya atılan iddiaların ardından dizinin izleyicileri heyecanlanırken gözler İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hangi karakteri oynayacağına çevrildi.

İsmail Ege Şaşmaz'ın dizide hangi rolü oynayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Ortaya atılan iddiaların ardından dizinin izleyicileri heyecanlanırken gözler İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hangi karakteri oynayacağına çevrildi.

#6
Foto - İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR? İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993'te Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR? İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993'te Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.

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