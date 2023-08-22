2023-08-22 17:44:32 Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Zinav Kanyonu
Doğal güzelliğiyle mest eden Zinav Kanyonu doğa fotoğrafçıların uğrak noktası oluyor.
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Doğal güzelliğiyle mest eden Zinav Kanyonu doğa fotoğrafçıların uğrak noktası oluyor.
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü sınırları içinde bulunan Zinav Kanyonu yaklaşık 380 metre derinliğe sahip.
Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan kanyonda uzunlukları 1 ile 4 metre arasında bulunan 7 tane çağlayan bulunuyor.
Zinav Gölü tabiat parkının bir parçası olan kanyon doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası oldu. Tokat'ta yaşayan doğa fotoğrafçısı Serdar Deniz'in çektiği fotoğraflar güzelliğiyle mest ederken kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor.
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