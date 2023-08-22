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Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Zinav Kanyonu

2023-08-22 17:44:32
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Zinav Kanyonu

Doğal güzelliğiyle mest eden Zinav Kanyonu doğa fotoğrafçıların uğrak noktası oluyor.

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Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Zinav Kanyonu

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü sınırları içinde bulunan Zinav Kanyonu yaklaşık 380 metre derinliğe sahip.

#2
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Zinav Kanyonu

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan kanyonda uzunlukları 1 ile 4 metre arasında bulunan 7 tane çağlayan bulunuyor.

#3
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Zinav Kanyonu

Zinav Gölü tabiat parkının bir parçası olan kanyon doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası oldu. Tokat'ta yaşayan doğa fotoğrafçısı Serdar Deniz'in çektiği fotoğraflar güzelliğiyle mest ederken kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor.

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