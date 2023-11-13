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Yaşam
10
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

2023-11-13 10:16:03
Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Bitlis’in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, sonbaharın renkleriyle birlikte eşsiz bir manzaraya büründü.

#2
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

#3
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Doğal taşlardan yapılan evler yazın serin kışın ise sıcak olurken, sonbahar ayları ile birlikte muazzam bir görünüme bürünüyor.

#4
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü; taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

#5
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, sonbahar renkleriyle boyanmış ağaçlar ile eski taş evlerin bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor.

#6
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Fotoğrafçı Şahin Şerefoğlu, sonbaharla birlikte çok güzel manzara fotoğrafları çektiklerini belirterek, “Her yıl yüzlerce fotoğraf sever arkadaşım buraya ziyarete gelip fotoğraf çekiyorlar.

#7
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Benim ikinci gelişim. Her gelişimde doyamadığım manzaralarla karşılaşıyorum. Sonbaharın güzelliği ile birlikte inanılmaz güzel görüntüler elde ettik. Herkesi buraya mutlaka fotoğraf çekmek için davet ediyorum.

#8
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

Şayet gelme imkanları olmayan olursa da bize ulaşırlarsa biz onları buraya seve seve getiririz. Bu manzara gerçekten görülmeye değer bir manzaradır. Bölgenin tamamı böyle ama buralar farklı olan yerlerdir” dedi.

#9
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası

İstanbul’dan gelerek taş evleri fotoğraflayan Suna Adak ise taş evlerin çok enteresan mimarisi olduğunu ifade ederek, “İstanbul’dan geldim, fotoğrafçıyım. Burası muhteşem bir yer. Senelerdi aklımda olan bir yerdi kısmet oldu geldim. Herkes gelip görmeli, gelemeyen olursa da bizlere ulaşsınlar. Zaten valilik, kaymakamlıklar ve gazeteci arkadaşlar her konuda yardımcı oluyor. Böyle olunca da gelmek büyük keyif. Yeni dostluklar yeni arkadaşlıklar ediniliyor. Burayı ilk defa gördüm. Çok enteresan, hiçbir ev hiçbir evin manzarasını kapatmıyor. Bir evin damı diğer evin bahçesi gibi gözüküyor. İnsanları da çok sıcakkanlı. Çok değişik bir mimari var, 4 katlı evler bile var” diye konuştu.

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