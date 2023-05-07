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Yaşam
9
Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

2023-05-07 17:07:56
Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

Fotoğraf çektirmek isteyenler, Konya'da bulunan Kyoto Japon Parkı'na akın ediyor.

#1
Foto - Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

Konya'da Kyoto Japon Parkı'nda bulunan ve Japonya'nın en önemli simgelerinden olan sakura ağaçları rengarenk çiçek açtı.

#2
Foto - Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

Konya Kyoto Japon Parkı'ndaki sakura ağaçları çiçek açtı. Japon kiraz ağacı olarak bilenen bu ağaç Nisan ayının ortalarında çiçek açmakta Mayıs ayının başlarında ise çiçeklerini dökmektedir. Baharı müjdeliyor oluşu, çiçek açtıktan yaklaşık 10 gün sonra çiçeklerini dökmeye başlıyor oluşu ve diğer kiraz ağaçları gibi meyvesi olmaması sakura ağacının en bariz özelliklerini oluşturuyor.

#3
Foto - Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

2010 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya'nın Kyoto şehrinin kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde yapımına başlanan Kyoto Japon Parkı'nda onlarca sakura ağacı görmek mümkün. Kyoto Japon Parkı'nın yanı sıra şehirde bulunan pek çok parkta da bu ağaçlar bulunuyor.

#4
Foto - Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

Japonya'nın en büyük simgelerinden biri olması nedeniyle bu ağacın tohumların ülke dışına çıkarılması yasak. Sakura ağacının tohumları, sadece dostluk ve 2 ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 9 ülkeye gönderildiği biliniyor. Çiçekleri ile sakura ağacı görenleri kendine hayran bırakırken, fotoğraflar tutkunlarının da uğrak yerlerinden biri haline geldi.

#5
Foto - Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

Konya'da yaşadığını ve fırsat buldukça Kyoto Japon Parkı'na gelen Zeynep Köreken Dartıcı, “Tramvaya bindik hemen önünde indiriyor. Burayı görmek için geldik çünkü bahar mevsiminde her yer sakura çiçeği ile doluyor. Çok güzel, fotoğraflarını çekeceğiz, vidolarını çekeceğiz paylaşacağız biz de. Sakura çiçeği bir Japon çiçeğidir. Hatta kiraz çiçeği olarak biliyoruz.

#6
Foto - Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

. Japonya'da yetişiyor normalde Konya'da da yetişiyormuş. Burayı sonradan yaptılar, güzel yaptılar. Pembe pembe çiçekleri var, güzel kokuyor. Kendine has bir havası var. Mutlaka görülmesi gerekiyor. Yağmur gibi pembe pembe çiçekler döküyordu onu vidoya çekiyordum” dedi.

#7
Foto - Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

Serpil Dartıcı, çok beğendikleri ilk defa görmediğini ifade ederek, “Konya'da yaşadığım için her sene geliyorum buraya. Dünürümü getirdim gezmeye, ona göstermek için. Çok güzel gezilecek bir yer” diye konuştu.

#8
Foto - Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

Şahane bulduğunu Japonya'ya gitmeyi çok istediğini söyleyen Sıdıka Özşen, gitmesine gerek kalmadığını belirtti.

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