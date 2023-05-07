Fotoğraf çekmek isteyenlerinin akınına uğruyor

Konya'da yaşadığını ve fırsat buldukça Kyoto Japon Parkı'na gelen Zeynep Köreken Dartıcı, “Tramvaya bindik hemen önünde indiriyor. Burayı görmek için geldik çünkü bahar mevsiminde her yer sakura çiçeği ile doluyor. Çok güzel, fotoğraflarını çekeceğiz, vidolarını çekeceğiz paylaşacağız biz de. Sakura çiçeği bir Japon çiçeğidir. Hatta kiraz çiçeği olarak biliyoruz.