Formula E’de Opel dönemi başlıyor: 800 HP’lik elektrikli canavar sahneye çıktı

Opel’in Formula E programının liderliğini, markanın motor sporları tarihindeki en deneyimli isimlerden biri olan Jörg Schrott üstlendi. 1997 yılından bu yana Opel bünyesinde görev yapan ve 2012’den beri Motor Sporları Direktörü olarak görev alan Schrott, Opel GSE Formula E Takımı’nın Takım Müdürü olarak elektrikli dünya şampiyonasındaki yapılanmaya liderlik edecek. Opel CEO’su Florian Huettl, “Jörg Schrott, uzun yıllardır markamızın kimliğini şekillendiren isimlerden biri ve sayısız başarılı motor sporları projesine imza attı. Genç yeteneklere elektrikli yarış dünyasının kapılarını açan ADAC Opel GSE Rally Cup’ın arkasındaki itici güç olmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Jörg’ün cesur ve öncü ruhuyla yeni yollar açabildiğini defalarca kanıtlamış olması, onu Motor Sporları Direktörlüğü görevine ek olarak Opel GSE Formula E Takımı’nın Takım Müdürü rolü için mükemmel bir tercih haline getiriyor” dedi. Kendisine duyulan güven için minnettar olduğunu ve bu yeni meydan okumayı büyük bir heyecanla karşıladığını ifade eden Jörg Schrott ise, “Opel’in Formula E’ye girişine katkı sağlamak ve FIA Dünya Şampiyonası seviyesinde elektrikli motor sporlarını şekillendirmek benim için çok özel bir görev. Önümüzdeki haftalar ve aylarda odak noktamız, yarış kazanma hedefiyle yola çıkan güçlü bir ekip kurmak olacak. Bu doğrultuda uyumlu bir sürücü ikilisi, pistte tutkulu ve deneyimli bir ekip ve Rüsselsheim’da yarışlara en yüksek hassasiyetle hazırlanan odaklı bir organizasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Kritik pozisyonlar belirlendi ve Formula E uzmanlığıyla adım adım doldurulacak. Formula E, dünyanın en zorlu yarış serilerinden biri. Başarı ancak gerçek takım çalışması ve doğru zihniyetle mümkün. Benim görevim ise, Rüsselsheim merkezli ve ortak bir hedef doğrultusunda çalışan güçlü bir ekip oluşturarak markamızın uluslararası arenadaki başarısını sağlamak” dedi.