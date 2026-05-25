Formula E'de Opel dönemi başlıyor: 800 HP'lik elektrikli canavar sahneye çıktı
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

Formula E’de Opel dönemi başlıyor: 800 HP’lik elektrikli canavar sahneye çıktı

Formula E’de Opel dönemi, 800 HP’nin üzerinde güç üreten tamamen elektrikli GSE 27FE’nin tanıtımıyla başladı. Alman üretici, yeni takımı ve GEN4 yarış otomobiliyle pistte elektrikli performans iddiasını büyütüyor.

Formula E sahnesinde Opel için yeni dönem, 800 HP’nin üzerindeki gücüyle dikkat çeken GSE 27FE’nin ilk kez tanıtılmasıyla başladı. Alman otomobil üreticisi Opel, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’ndaki yeni dönemine, kapsamlı bir takım yapılanması ve yeni nesil yarış otomobiliyle güçlü bir başlangıç yaptı. Opel GSE Formula E Takımı’nın liderliğine motor sporları dünyasının deneyimli isimlerinden Jörg Schrott’u getirirken, 800 HP’nin üzerinde güç üreten tamamen elektrikli GEN4 yarış otomobili Opel GSE 27FE’yi de ilk kez sahneye çıkardı. Formula E programı kapsamında elektrikli performans teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen Opel, pistte edindiği mühendislik deneyimini yeni nesil GSE yol modellerine aktarmayı amaçlıyor. Bu vizyon, markanın “Yarış. Sür. Hisset.” yaklaşımını global ölçekte daha güçlü şekilde ortaya koyuyor. Elektrikli mobilite vizyonunu motor sporlarıyla güçlendiren Alman otomotiv üreticisi Opel, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’ndaki yeni dönemine güçlü bir başlangıç yaptı. Marka, Opel GSE Formula E Takımı’nın yapılanmasını duyururken, yeni nesil GEN4 yarış otomobili Opel GSE 27FE’yi de Fransa’daki Circuit Paul Ricard’da ilk kez tanıttı.

Opel’in Formula E programının liderliğini, markanın motor sporları tarihindeki en deneyimli isimlerden biri olan Jörg Schrott üstlendi. 1997 yılından bu yana Opel bünyesinde görev yapan ve 2012’den beri Motor Sporları Direktörü olarak görev alan Schrott, Opel GSE Formula E Takımı’nın Takım Müdürü olarak elektrikli dünya şampiyonasındaki yapılanmaya liderlik edecek. Opel CEO’su Florian Huettl, “Jörg Schrott, uzun yıllardır markamızın kimliğini şekillendiren isimlerden biri ve sayısız başarılı motor sporları projesine imza attı. Genç yeteneklere elektrikli yarış dünyasının kapılarını açan ADAC Opel GSE Rally Cup’ın arkasındaki itici güç olmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Jörg’ün cesur ve öncü ruhuyla yeni yollar açabildiğini defalarca kanıtlamış olması, onu Motor Sporları Direktörlüğü görevine ek olarak Opel GSE Formula E Takımı’nın Takım Müdürü rolü için mükemmel bir tercih haline getiriyor” dedi. Kendisine duyulan güven için minnettar olduğunu ve bu yeni meydan okumayı büyük bir heyecanla karşıladığını ifade eden Jörg Schrott ise, “Opel’in Formula E’ye girişine katkı sağlamak ve FIA Dünya Şampiyonası seviyesinde elektrikli motor sporlarını şekillendirmek benim için çok özel bir görev. Önümüzdeki haftalar ve aylarda odak noktamız, yarış kazanma hedefiyle yola çıkan güçlü bir ekip kurmak olacak. Bu doğrultuda uyumlu bir sürücü ikilisi, pistte tutkulu ve deneyimli bir ekip ve Rüsselsheim’da yarışlara en yüksek hassasiyetle hazırlanan odaklı bir organizasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Kritik pozisyonlar belirlendi ve Formula E uzmanlığıyla adım adım doldurulacak. Formula E, dünyanın en zorlu yarış serilerinden biri. Başarı ancak gerçek takım çalışması ve doğru zihniyetle mümkün. Benim görevim ise, Rüsselsheim merkezli ve ortak bir hedef doğrultusunda çalışan güçlü bir ekip oluşturarak markamızın uluslararası arenadaki başarısını sağlamak” dedi.

Opel’in Formula E vizyonunun en somut göstergesi, Fransa’nın Le Castellet kentindeki Circuit Paul Ricard’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen Opel GSE 27FE oldu. GEN4 nesli tamamen elektrikli yarış otomobili, Opel’in motor sporlarında yeni döneme geçişini simgeliyor. 800 HP gücünün üzerinde performans sunan Opel GSE 27FE, dört tekerlekten çekiş sistemi, 700 kW’a kadar enerji geri kazanım kapasitesi ve yeni nesil aerodinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Model, Formula E’nin şimdiye kadarki en gelişmiş ve en hızlı yarış otomobilleri arasında yer alıyor. Opel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, “Opel GSE ile net bir stratejimiz var: Yarış. Sür. Hisset. Elektrikli performansın Opel için ne kadar heyecan verici olduğunu Formula E ile güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz” dedi. Schrott, yeni yarış otomobilinin yalnızca pist odaklı bir proje olmadığını vurgularken, “Opel GSE 27FE bir prototipten çok daha fazlası. Bu otomobil, seri üretim modellerimiz ve özellikle yeni nesil GSE performans araçlarımız için önemli bir itici güç olacak” dedi.

Opel, Formula E’de elde ettiği mühendislik deneyimini doğrudan yol otomobillerine aktarmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın en güncel örneklerinden biri tamamen elektrikli Opel Mokka GSE oldu. 207 kW (281 HP) gücündeki model, markanın ralli ve pist deneyimini günlük kullanıma taşıyan yeni performans vizyonunu temsil ediyor. Mayıs ayı itibarıyla başlayan kapsamlı pist testleriyle Opel GSE Formula E Takımı, 2026/27 sezonuna hazırlık sürecini hızlandırıyor. Avrupa genelinde yaklaşık 15 günlük bir test programı planlanıyor. Nihai yarış otomobilinin tasarımı ise Ekim ayında düzenlenecek 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

