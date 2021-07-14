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Foça'da orman yangını

2021-07-14 09:04:38
Foça'da orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

#1
Foto - Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

#3
Foto - Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

#4
Foto - Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

#5
Foto - İzmir Foça orman yangını...

İzmir Foça orman yangını...

#6
Foto - İzmir Foça orman yangını...

İzmir Foça orman yangını...

#7
Foto - İzmir Foça orman yangını...

İzmir Foça orman yangını...

#8
Foto - İzmir Foça orman yangını...

İzmir Foça orman yangını...

#9
Foto - İzmir Foça orman yangını...

İzmir Foça orman yangını...

#10
Foto - İzmir Foça orman yangını...

İzmir Foça orman yangını...

#11
Foto - İzmir Foça orman yangını...

İzmir Foça orman yangını...

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