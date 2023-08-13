Foça'da denizanası istilası

Doğma büyüme Foçalı olduğunu belirten Canan Limnili, "Bu sene denizanalarında birkaç gündür artış var. Biz çocukluğumuzda bu dönemlerde pek denize girmek istemezdik, denizanaları bizi çarpardı. Sanırım bu sene kuzey rüzgarlarının da etkisi ile akıntı ile Foça'ya geldiklerini ve rüzgârlardan dolayı limandan ayrılamadıklarını düşünüyorum. Ayrıca denizlerin bu hale gelmesindeki sebeplerden birisi insanların yanlış şekilde davranmaları, kaçak avcılığın artmasıdır. Sardalya ve kılıç balıkları üreme dönemlerinde denizanalarından beslenirlermiş, maalesef kaçak avcılığın artmasından dolayı da balık popülasyonu azalmış, bu sebeple denizanalarının arttığını düşünmekteyim” diye konuştu.