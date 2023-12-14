2023-12-14 13:37:21 Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Kadroya yeni eklenecek isimler için çalışmalar sürerken beklenmedik bir veda yaşanabilir. Öte yandan spor yazarı yıldız isimle ilgili 'hep arkadaşlarını eleştirdi, Florya'da seveni yok' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...