  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ronaldo ve Beşiktaş aynı projede buluştu: 40 milyon dolarlık yatırım! Yer yerinden oynayacak...

Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı

Arda Güler'den kahreden haber! Real Madrid taraftarı çılgına döndü

İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Yerli ve milli teknoloji! Karşınızda savunma sanayimizin yeni yıldızları! Gönlümüzde hepsinin yeri ayrı!

Fenerbahçe'den hesapta alacaklardı! Evdeki hesap çarşıya bu sefer uymadı işte...

İşte bu son gelişme beklenmiyordu! Hasan Arat kararını verecek! Ya tamam ya devam...

Şu adamı da konuşturdunuz ya helal olsun size ne diyelim! Bizleri alacaklardı ama.. Kahraman ilan etti kendini...

Türkiye'den TB2 SİHA alacaklardı! Gidip Çin ve Fransa'dan aldılar... Tehdit mi edildiler?

Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?
Spor
10
Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

2023-12-14 13:37:21
Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0 yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Kadroya yeni eklenecek isimler için çalışmalar sürerken beklenmedik bir veda yaşanabilir. Öte yandan spor yazarı yıldız isimle ilgili 'hep arkadaşlarını eleştirdi, Florya'da seveni yok' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılıların, ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.

#2
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

Aslan, öncelikle kadroya yapılacak takviyelere odaklanırken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

#3
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

Öte yandan Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, sarı kırmızılı yönetimin Tanguy Ndombele ve Angelino ile yollarını ayıracağını öne sürerken, Wilfried Zaha'nın da takımdan gönderilmesi gerektiğini savundu. Levent Tüzemen'in yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

#4
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

"Zaha'ya tanınan şansları ve ödenen paraları kayıp olarak görüyorum. Manchester'da bir gol attı, takım oyununu hiç oynamadı, arkadaşlarına uyum sağlayamadı, vurdumduymazlık içinde hareket etti.

#5
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

Ayrıca İcardi'ye gol katkısı hiç yapmadı, üstelik saha içinde yanlış paslar sonrası hep arkadaşlarını eleştirdi. Zaha'nın maalesef Florya'da seveni yok."

#6
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

"Yönetim, Ndombele ve Angelino ile yollarını ayırıyor. Ben Erden Timur'un yerinde olsam Zaha'yı da Crystal Palace'a geri göndermenin yollarını ararım. Çünkü bu Zaha sorumluluk almıyor, sürekli mazeret üretiyor.

#7
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

Zaha yüzünden hem Kerem'in hem de İcardi'nin uyumu ve huzuru bozuldu.

#8
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

Ocakta mutlaka bir sol bek, orta saha ve hızlı bir kanat oyuncusu alınmalı. Avrupa Ligi'nde finale gidebilmek için G.Saray'ın geçen seneki gibi aile ortamını yakalaması şart."

#9
Foto - Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

İETT otobüsünde rezalet! Utanmadan esrar sardılar
Yerel

İETT otobüsünde rezalet! Utanmadan esrar sardılar

Toplu taşımaya binen 2 şahıs yanlarında getirdikleri sigara kağıdına uyuşturucu madde sardı.
Küfürler havada uçuştu: O vekile 2 oturum ceza
Gündem

Küfürler havada uçuştu: O vekile 2 oturum ceza

TBMM'deki Bütçe görüşmelerinde AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık tartıştı. Çelebi'ye küfür..
Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin kalesini istedi 

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin kalesini istedi 
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'dan oğlu için flaş karar: Buna izin vermeyeceğim

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'dan oğlu için flaş karar: Buna izin vermeyeceğim
Üç ülke anlaşmaya vardı: Ortak savaş uçağı geliştirecekler
Yerel

Üç ülke anlaşmaya vardı: Ortak savaş uçağı geliştirecekler

İngiltere, Japonya ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için ilk adımı attı. Söz konusu projenin merkezi İngiltere'de olacak.....
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş karar! Az önce duyuruldu: Hiç kimse bunu beklemiyordu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş karar! Az önce duyuruldu: Hiç kimse bunu beklemiyordu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23