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Spor
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Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

2023-07-28 00:19:34
Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayarak adından söz ettirdi. Takviyelerini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılara, bir yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo'ya ise Premier Lig'den flaş bir talip çıktı.

#1
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Zalgiris ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

#2
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Sarı-kırmızılılar bu turu geçmek isterken bir yandan da transferde ise gaza bastı.

#3
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Cimbom transfer listesinde birçok futbolcuyu bulunduruyor ve adından söz ettirmek istiyor.

#4
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Son olarak G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Wifried Zaha'yı renklerine bağladı ve psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

#5
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Aynı zamanda sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerine de teklifler gelmeye devam ediyor.

#6
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Son olarak devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

#7
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

24 yaşındaki yıldızı birçok Avrupa devinin takip ettiği biliniyordu. İşte detaylar...

#8
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Premier Lig ekibi Newcastle United, G.Saray'dan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

#9
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Milan'dan Sandro Tonali'yi renklerine bağlayan İngiliz ekibinin, bir başka İtalyan'la daha ilgilendiği ve bu ismin Zaniolo olduğu belirtildi.

#10
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Teknik direktör Eddie Howe'un Şampiyonlar Ligi yarışında 24 yaşındaki yıldıza göz diktiği ifade edildi.

#11
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Sarı-kırmızılıların serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro hariç transfere sıcak bakmayacağı aktarıldı.

#12
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

A Spor'a göre; Ayrıca haberin detaylarında Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 milyon Euro'luk bir teklifi reddettiği yazıldı.

#13
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Zaniolo geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 gollük katkı sağladı.

#14
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

#15
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

#16
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

#17
Foto - Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

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