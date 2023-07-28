2023-07-28 00:19:34 Flaş transfer iddiası patlak verdi! Kritik detay: Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya Ada kancası takılacak!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayarak adından söz ettirdi. Takviyelerini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılara, bir yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo'ya ise Premier Lig'den flaş bir talip çıktı.