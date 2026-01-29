Flaş karar çıktı: Kaleci kararını duyurdu... Fenerbahçe'de ayrılık kervanına bir isim daha katıldı
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde bir ayrılık daha yaşandı. Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e geri dönüyor.
Ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transferler kadar ayrılan oyuncular da gündeme geliyor...Fenerbahçe'de ayrılık kervanına katılan son futbolcu Dominik Livakovic oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüyor.
İspanyol ekibinde forma giymeyen ve bir süre önce ayrılık talebini ileten Livakovic'in transferi bugün gerçekleşiyor.
Fabrizio Romano'ya göre taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Livakovic bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.
