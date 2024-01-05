2024-01-05 11:35:48 Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste
9 Eylül 1999 ve sonrasında SGK'li olanlan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamadı. 9 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik düzenlemesi geliyor. EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanların erken emekli olabilecekler. İşte Kademeli Erken Emeklilik için yaş ve pirim gün sayısı şartları...