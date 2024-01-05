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Ekonomi
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Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

2024-01-05 11:35:48
Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

9 Eylül 1999 ve sonrasında SGK'li olanlan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamadı. 9 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik düzenlemesi geliyor. EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanların erken emekli olabilecekler. İşte Kademeli Erken Emeklilik için yaş ve pirim gün sayısı şartları...

#1
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu. EYT düzenlemesini kimi 1 günlü kimi bir ayla, kimi bir yılla kaçırmıştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası EYT'den yararlanamayanlar için Kademeli Emeklilik düzenlemesi geliyor. İktidar kulislerinde konuşulanlara göre, "Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda,2000 ve 2008 arası sigortalı olanların erken emekli olabilecekleri" belirtiliyor. 

#2
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

Kademeli erken emeklilikten kimler yararlanabilecek? EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı, emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sistemi geliyor. Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

#3
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

Erken emekli olacaklar ama maaşları düşecek Buna göre SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olabilecek. Kademeli emeklilikte şartlar, çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebiliyor. Kademeli emeklilikte çalışanlar daha erken emekli olabiliyor ancak maaşları düşük oluyor.

#4
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

Sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları - SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü. - SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

#5
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü. - BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

#6
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü. - Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.

#7
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

İşte SGK'da kademeli emeklilik tablosu - 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak.

#8
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim gün şartı aranacak.

#9
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak.

#10
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim gün şartı aranacak.

#11
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 prim gün şartı aranacak.

#12
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 prim gün şartı aranacak.

#13
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 prim gün şartı aranacak.

#14
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 prim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 prim gün şartı aranacak.

#15
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 prim gün şartı aranacak.

#16
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim gün şartı aranacak.

#17
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 prim gün şartı aranacak.

#18
Foto - Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

- 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim gün şartı aranacak.

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