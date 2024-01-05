Flaş flaş flaş… 1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geliyor! Kimler yararlanacak? Yaş ve prim gün şartları neler? İşte tam liste

Kademeli erken emeklilikten kimler yararlanabilecek? EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı, emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sistemi geliyor. Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.