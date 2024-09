EL VE AYAKLARDA KARINCALANMA! El ve ayaklarda nöropati (uyuşma, karıncalanma, yanma hissi) B12 eksikliğinin habercisi olabiliyor. Dr. Özcan İnal, B12 eksikliğinin aynı zamanda çağımızın önemli bir sorunu olan unutkanlık ve baş dönmesine de yol açabildiğini vurguluyor. Hangi besinlerde bulunuyor? Kırmızı et, balık, süt ve ürünleri, yumurta, koyu renkli yapraklı sebzeler. SIK SIK ENFEKSİYON GEÇİRMEK! A, B6, C, D ve E vitaminleri bağışıklık sistemimizin vazgeçilmez vitaminlerini oluşturuyor. Dolayısıyla çok sık geçirilen viral hastalıklarda ve uzayan iyileşme sürelerinde A, B6, C, D ve E vitamin eksikliklerinin akla gelmesi gerekiyor. Hangi besinlerde bulunuyor? Kırmızı et, karaciğer, yumurta, tahıl ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, avakado, mango.