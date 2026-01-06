  • İSTANBUL
Rus devi 'başka modelin şansı yok' dedi, Türkiye kararını duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya’nın en büyük çevrim içi perakende platformlarından Wildberries, Türkiye pazarına FUN&SUN ile giriyor.

Rusya’nın en büyük çevrim içi perakende platformlarından Wildberries, turizm sektöründeki varlığını genişleterek Mısır ve Türkiye’de kendi markasıyla “her şey dahil” oteller açacağını duyurdu. Şirket, bu adımı bir süre önce satın aldığı büyük tur operatörü FUN&SUN ile birlikte atıyor.

WB Travel markasını taşıyan ilk otelin 15 Şubat’ta Mısır’da hizmete girmesi planlanıyor. Şarm El Şeyh’in Hada­ba bölgesinde yer alan tesis, şu anda arama motorlarında Dreams Vacation Resort 4* adıyla görünüyor. FUN&SUN’ın sitesinde çift kişilik yedi gecelik paket, doğrudan charter uçuş ve tam pansiyon dahil 102 bin rubleden başlarken, Wildberries aynı paketi 98 bin rubleden ve yalnızca yüzde yüz ön ödeme ya da şirketin “taksitle ödeme” hizmetiyle sunuyor.

Turizm uzmanları, Wildberries’in hızla büyüyen bu alanda tutarlı bir strateji izlediğini düşünüyor. Rusya Turizm Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı ve Rojovıy Slon zincirinin genel müdürü Aleksan Mkrtçyan, şirketin son aylarda attığı adımlarla yalnızca tur operatörlüğü değil, doğrudan otelcilik sektöründe de kalıcı bir oyuncu olmaya hazırlandığını belirtiyor.

Mkrtçyan’a göre hem Mısır’da hem Türkiye’de “her şey dahil” konsepti dışında bir modelin yaşama şansı yok, bu nedenle seçilen format doğru. Uzman, WB markalı tesislerin servis kalitesinin ortalama düzeyde olacağını, ancak fiyatların ulaşılabilirliği nedeniyle Rus turistlerin ilgisini çekeceğini söylüyor. Rusya’nın en çok talep gören “4 artı” segmentine hitap edecek bu otellerin, lüks seçeneklerin dışında uygun fiyatlı tatil arayan geniş kitleye yönelik olduğu ifade ediliyor.

Wildberries’in turizmde uzun vadeli planları da şekillenmeye başladı. 2026 yılı için hem Mısır’da hem Türkiye’de yeni WB Travel otellerinin açılmasının planlandığı açıklandı. Uzmanlar, bir destinasyonda kalıcı yer edinmek için zincir mantığının kritik olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle şirketin birkaç otelle sınırlı kalmayıp, sonuçlara göre daha geniş bir yatırım programına yönelmesi bekleniyor. Turizm pazarında zaten güçlü bir bilinirliğe sahip olan Wildberries’in, perakendedeki marka etkisini tatil sektörüne taşımaya yönelik bu hamlesinin Rus tüketiciler tarafından ilgi göreceği düşünülüyor.

