Rus devi 'başka modelin şansı yok' dedi, Türkiye kararını duyurdu

Wildberries’in turizmde uzun vadeli planları da şekillenmeye başladı. 2026 yılı için hem Mısır’da hem Türkiye’de yeni WB Travel otellerinin açılmasının planlandığı açıklandı. Uzmanlar, bir destinasyonda kalıcı yer edinmek için zincir mantığının kritik olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle şirketin birkaç otelle sınırlı kalmayıp, sonuçlara göre daha geniş bir yatırım programına yönelmesi bekleniyor. Turizm pazarında zaten güçlü bir bilinirliğe sahip olan Wildberries’in, perakendedeki marka etkisini tatil sektörüne taşımaya yönelik bu hamlesinin Rus tüketiciler tarafından ilgi göreceği düşünülüyor.