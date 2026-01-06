İbrahim Tatlıses'ten vasiyet gibi sözler: Senden razıyım...
Kendine has tarzı ve güçlü sesisyle yıllarca adından söz ettiren şarkıcı İbrahi Tatlıses, 74'üncü yaş gününde yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu...
Türkiye'nin dört bir yanından altın çıkaran Ahlatçı Holding'le ilgili beklenmedik karar: Askıya alındı
Kendine has tarzı ve güçlü sesisyle yıllarca adından söz ettiren şarkıcı İbrahi Tatlıses, 74'üncü yaş gününde yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu...
Bir süredir aile içi krizlerle gündemden düşmeyen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, özellikle çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık adından söz ettiriyor. Kızı Dilan Çıtak ile arasındaki ipleri koparan Tatlıses, son olarak oğlu Ahmet Tatlıses ile mahkemelik olmuştu.
Oğlu için uzaklaştırma kararı çıkaran ve ağır sözler sarf eden usta isim, yaş gününde diğer çocuklarıyla bir araya geldi.
74'üncü yaş günü için kutlama yapan ünlü şarkıcı, çocukları Melek Zübeyde, İdo, Elif Ada ve torunlarıyla buluştu.
Keyifli halleri gözden kaçmayan Tatlıses, pasta üflediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'ye sarıldığı bir kareye de paylaşımında yer veren Tatlıses, "Benim en merhametlim, iyi ki benim kızımsın" ifadelerini kullandı.
İdo, gelini ve torunlarıyla bir karesini de paylaşan usta sanatçı, "Oğlum İdom, ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun" notunu düştü.
Ünlü sanatçının bu paylaşımının ardından gözler diğer çocuklarına çevrildi. / kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23