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Yaşam
4
Fiyatlar arttı tercihler değişti

2023-11-04 21:54:42
Fiyatlar arttı tercihler değişti

Ayakkabı sektöründeki fiyat artışı vatandaşları ayakkabı tamircilerine yöneltti.

#1
Foto - Fiyatlar arttı tercihler değişti

Ayakkabı sektöründeki fiyat artışları sebebiyle vatandaşlar alternatif yollar aramaya başladı. Gaziantep’in Balıklı Meydanı'nda bulunan ayakkabı tamircilerine yönelen vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürmeye başladı.

#2
Foto - Fiyatlar arttı tercihler değişti

Eski ayakkabıları revizyon ve onarım sonrası yeni hale getirdiklerini ve uzun süre vatandaşların ayakkabı ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen ayakkabı tamircisi, müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını da aktardı.

#3
Foto - Fiyatlar arttı tercihler değişti

Eski ayakkabıları yeni hale getirerek vatandaşlara sunduklarını belirten ayakkabı tamircisi Mehmet Aktaş, “Eski ayakkabıları yeni gibi yaptığımızdan dolayı bize talep arttı. Tamir ettiğimiz ayakkabıları dikişlerle veya onarımlarla daha uzun ömürlü hale getiriyoruz. İnsanların bize karşı ilgisi artıyor. Bizim işimiz ayakkabıları tamir ederek müşterilerimize yardımcı olmak. Yırtık ayakkabıları onarıyoruz. Müşterilerimize tekrar sunuyoruz. Onlar da memnun biz de memnunuz” dedi.

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