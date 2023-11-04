Fiyatlar arttı tercihler değişti

Eski ayakkabıları yeni hale getirerek vatandaşlara sunduklarını belirten ayakkabı tamircisi Mehmet Aktaş, “Eski ayakkabıları yeni gibi yaptığımızdan dolayı bize talep arttı. Tamir ettiğimiz ayakkabıları dikişlerle veya onarımlarla daha uzun ömürlü hale getiriyoruz. İnsanların bize karşı ilgisi artıyor. Bizim işimiz ayakkabıları tamir ederek müşterilerimize yardımcı olmak. Yırtık ayakkabıları onarıyoruz. Müşterilerimize tekrar sunuyoruz. Onlar da memnun biz de memnunuz” dedi.