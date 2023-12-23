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Yaşam
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Fiyatlar arttı eskiler kıymetlendi

2023-12-23 21:32:11
Fiyatlar arttı eskiler kıymetlendi

Ağrı’da, vatandaşların yeni bir şey almak yerine eskisini tamir etmesi, tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

#1
Foto - Fiyatlar arttı eskiler kıymetlendi

Vatandaşın eski ürünleri atmak yerine tamire götürmesi, çaydanlık tencere, termos, düdüklü tencere gibi ürünlerin tamircilerinin yüzünü güldürdü.

#2
Foto - Fiyatlar arttı eskiler kıymetlendi

Zamların yoğun yaşandığı bu günlerde yeni ürün almak istemeyen vatandaşlar, önceki yıllarda kullandıkları kırılmış ve bozulmuş ürünleri onarıp yenilemeyi tercih ediyor.

#3
Foto - Fiyatlar arttı eskiler kıymetlendi

Ağrı’da 15 yıldır baba mesleği olan tamircilik işiyle uğraşan Özcan Işık, eskilerin kıymete bindiğini ve bu durumun kendilerine yaradığını söyledi.

#4
Foto - Fiyatlar arttı eskiler kıymetlendi

şık, “Bu baba mesleği, babam yaklaşık 25 sene falan yaptı sonra vefat etti.

#5
Foto - Fiyatlar arttı eskiler kıymetlendi

Ben de yaklaşık 15 sene falandır yapıyorum bu tamir işini. Bizim işlerimizde biraz açıldı. Elimizden geldiğince indirimli yapmaya onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - Fiyatlar arttı eskiler kıymetlendi

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